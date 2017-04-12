Стаи свиристелей покидают Новосибирск, рассказал «Вестям» орнитолог, кандидат биологических наук Алексей Яновский.

Пару дней назад свиристели начали покидать Новосибирск. Многотысячные стаи отправляются на свою летнюю стоянку — в редколесные территории в 400 километрах к северу от Новосибирской области. Там птицы займутся выращиванием потомства.

«Обычно свиристели прилетают в Новосибирск и Томск в середине октября, и живут в городах до начала апреля. В этом году птицы задержались. Зимой свиристели в городах едят ранетки, боярышник, рябину. Сейчас потеплело — на новом месте они будут питаться почками деревьев, клюквой», — рассказал Яновский.

Свиристели не считаются редкими птицами, ареал в Сибири насчитывает около миллиона особей. На время перелета птицы могут собираться в стаи от 200 до 1000 особей.