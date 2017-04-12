Стаи свиристелей покидают Новосибирск
Орнитолог, кандидат биологических наук Алексей Яновский рассказал «Вестям» о перелете свиристелей на летнюю стоянку.
Орнитолог, кандидат биологических наук Алексей Яновский рассказал «Вестям» о перелете свиристелей на летнюю стоянку.
Стаи свиристелей покидают Новосибирск, рассказал «Вестям» орнитолог, кандидат биологических наук Алексей Яновский.
Пару дней назад свиристели начали покидать Новосибирск. Многотысячные стаи отправляются на свою летнюю стоянку — в редколесные территории в 400 километрах к северу от Новосибирской области. Там птицы займутся выращиванием потомства.
«Обычно свиристели прилетают в Новосибирск и Томск в середине октября, и живут в городах до начала апреля. В этом году птицы задержались. Зимой свиристели в городах едят ранетки, боярышник, рябину. Сейчас потеплело — на новом месте они будут питаться почками деревьев, клюквой», — рассказал Яновский.
Свиристели не считаются редкими птицами, ареал в Сибири насчитывает около миллиона особей. На время перелета птицы могут собираться в стаи от 200 до 1000 особей.