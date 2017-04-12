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11:00 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Спикер думы Челябинска пообещал разобраться с подтоплением поселка

ЧЕЛЯБИНСК, 12 апреля, РИА ФедералПресс. Собственники земли в челябинском поселке затопили улицы. Городская дума обещает построить линевку, но просит договориться с соседями самостоятельно.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе городской думы, в поселке ЧТПЗ происходит столкновение между собственниками разных участков. Некоторые из владельцев самовольно «захватили» муниципальную землю около газопроводов, разбили там палисадники, а ливневые каналы забили строительным мусором. «В результате в районе пересечения улиц Волгодонской и Автомобильной образовалось озеро, которому просто некуда деваться», — добавили в пресс-службе.

Председатель Челябинской городской думы Станислав Мошаров встретился с жителями и заверил их, что администрация района поможет поселку решить вопрос с подтоплением. Он поручил профильным структурам изучить инженерную сторону проблемы за месяц.

Специалисты прикинут смету, а стоимость работ поделят между собой посельчане и город.

«Проблема ежегодного затапливания поселков в черте города существует и за один день она решиться не может. На это денег в челябинском бюджете просто не хватит. Проблему в поселке надо решать обязательно, и мы это будем делать. Но и сами люди должны найти общий язык между собой. Вы — соседи, — обратился Мошаров к жителям поселка, — вот и договоритесь между собой, иначе ливневку чистить бесполезно. Все равно через какое-то время она опять будет засыпана».

По сведениям пресс-службы, повторная встреча Мошарова с жителями поселка состоится в середине мая, когда специалисты изучат проблему.

«ФедералПресс» напоминает, в селе Краснохолм Оренбургской области объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за обильного таяния снега, спасатели эвакуируют население.

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