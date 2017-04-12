В Омске ввели особый режим из-за очередных выбросов этилмеркаптана

В региональном минприроды отмечают, что ночью были отобраны пробы воздуха, которые выявили новые выбросы этилмеркаптана. В результате омским промышленным предприятиям запретили проводить любые работы, которые могут привести к новым выбросам. За этим следят специалисты минприроды и Росприроднадзора.

Запах газа начал досаждать омичам в начале марта. Этилмеркаптан ощущался в воздухе на протяжении трех недель, а с 23 марта наконец пропал. Однако в апреле омичи стали ощущать его снова.