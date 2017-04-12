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11:07 (мск), источник: СуперОмск

В Омске ввели особый режим из-за очередных выбросов этилмеркаптана

В Омске с самого утра снова ощущается устойчивый запах этилмеркаптана. По словам очевидцев, сильнее всего вонь слышна в Нефтяниках, на Левом берегу, а также в центре города.

В региональном минприроды отмечают, что ночью были отобраны пробы воздуха, которые выявили новые выбросы этилмеркаптана. В результате омским промышленным предприятиям запретили проводить любые работы, которые могут привести к новым выбросам. За этим следят специалисты минприроды и Росприроднадзора.

Запах газа начал досаждать омичам в начале марта. Этилмеркаптан ощущался в воздухе на протяжении трех недель, а с 23 марта наконец пропал. Однако в апреле омичи стали ощущать его снова.

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