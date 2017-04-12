Выставка русской матрешки откроется в Камышине 13 апреля

Выставка «Матрешка. Точеная красавица» откроется в Камышине 13 апреля в музейно-патриотическом комплексе имени Маресьева.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Агентстве развития туризма», на экспозиции будут представлены загорские, семеновские, воронежские, кузбасские матрешки, а также современные куклы, расписанные под гжель и хохлому. «Особое место выставки займут матрешки, на которых изображены русские цари, государственные деятели и политики», — добавили в агентстве.

Выставка будет открыта с 13 апреля по 14 мая с 09:00 до 17:00. Подробную информацию можно уточнить по телефону 8 (84457) 5−35−18.