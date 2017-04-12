Красноярские острова могут соединить речным трамваем

Речные трамвайчики могут появиться в Красноярске к Универсиаде. Об этом вчера, 11 апреля, на комиссии по вопросам охраны здоровья, развитию физической культуры, спорта и туризма Горсовета рассказал руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму мэрии Валерий Черноусов.

Речь шла о развитии островов на Енисее, которые расположены в черте города, и туризме. В частности, депутаты отметили, что остров Молокова крайне неудобен для доступа и на нем не ведется почти никакой профилактической работы с теми, кто приезжает туда отдыхать и жарить шашлыки. В итоге там образуются несанкционированные свалки.

В качестве одного из вариантов облегчения доставки людей на остров было предложено запустить речной трамвай.

Руководитель управления рассказал, что мэрия уже занимается этим вопросом и к Универсиаде по Енисею могут начать ходить катера, которые будут делать остановки в «знаковых» для горожан местах.

Среди них Валерий Черноусов назвал острова Татышев, Молокова и Отдыха, а также «Роев ручей».

«Встречались с предпринимателем потенциальным, который уже занимается этим делом. Поэтому было проведено серьезное совещание, приглашен и речной транспорт», — пояснил руководитель управления, отметив, что мэрия могла бы поддержать начинание бизнеса при помощи субсидий.