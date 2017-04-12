«Легенды хоккея» приедут на КЭФ

На КЭФ приедут прославленные советские и российские хоккеисты, которые проведут товарищеский матч против представителей власти. Информация появилась на сайте краевого правительства.

Матч состоится в рамках спортивной программы 14 Красноярского экономического форума 21 апреля. Встреча пройдет в многофункциональном спортивном комплексе «Арена. Север».

Уже известно, что на лед выйдут две команды, в состав которых войдут представители власти, бизнеса, общественные деятели, руководители спортивной отрасли. Особыми участниками матча станут прославленные хоккеисты — представители клуба «Легенды хоккея».