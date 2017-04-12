В Краснодаре устроят массовую проверку автомоек

В Краснодаре будут организованы работы по обследованию объектов, оказывающих услуги по мойке автотранспортных средств. Соответствующее постановление, как сообщили «Югополису» в краснодарской мэрии, подписал глава города Евгений Первышов.

«Будут составлены паспорта автомоек, разработаны планы по улучшению внешнего архитектурного облика этих объектов, а также благоустройства прилегающих к ним территорий. В ходе работы проверят также соблюдение охраны окружающей среды и экологической безопасности», — прокомментировали в управлении торговли и бытового обслуживания населения.

В управлении добавили, что в случае выявления на автомойке нарушения законодательства, рабочие группы проинформируют контролирующие и надзорные органы, к компетенции которых относится рассмотрение материалов о том или ином нарушении.

Кроме управления торговли и бытового обслуживания населения, проверкой работы автомоек займутся также специалисты департаментов архитектуры и градостроительства, транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды, городского хозяйства и ТЭК.

На сегодняшний день в Краснодаре функционируют более 500 автомоек.