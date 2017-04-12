Старый терминал нижегородского аэропорта «Стригино» будет снесен только после ЧМ-2018
По существующему проекту на месте старого терминала запланировано строительство второй очереди нового.
По существующему проекту на месте старого терминала запланировано строительство второй очереди нового.
Старый терминал нижегородского аэропорта «Стригино» будет снесен только после ЧМ-2018.
Как сообщила агентству «НТА-Приволжье» директор по стратегическим коммуникациям международного аэропорта «Стригино» Катерина Молева, после перевода международных вылетов в новый терминал, здание старого терминала будет законсервировано.
По словам собеседника агентства, его откроют непосредственно перед Чемпионатом мира по футболу — 2018.
«За время консервации в здании старого терминала будет сделан косметический ремонт и проведено дооснащение пункта пропуска дополнительными кабинами паспортного контроля», — отметила Катерина Молева.
В заключение собеседник «НТА-Приволжье» также добавила, что после игр Чемпионата старый терминал будет снесен.
«По существующему проекту на месте старого терминала запланировано строительство второй очереди нового», — добавила директор по стратегическим коммуникациям нижегородского аэропорта.
Напомним, что новый терминал аэропорта «Стригино» был открыт в декабре 2015 года. С февраля 2016 года он принимал внутренние авиарейсы и планировалось, что с 1 апреля он сможет принимать и международные рейсы.
В декабре 2016 года сообщалось, что сроки ввода в эксплуатацию нового терминала для международных рейсов аэропорта Нижнего Новгорода находятся в «красной зоне» риска.