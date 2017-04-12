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11:34 (мск), источник: НТА-Приволжье

Старый терминал нижегородского аэропорта «Стригино» будет снесен только после ЧМ-2018

По существующему проекту на месте старого терминала запланировано строительство второй очереди нового.

Старый терминал нижегородского аэропорта «Стригино» будет снесен только после ЧМ-2018.

Как сообщила агентству «НТА-Приволжье» директор по стратегическим коммуникациям международного аэропорта «Стригино» Катерина Молева, после перевода международных вылетов в новый терминал, здание старого терминала будет законсервировано.

По словам собеседника агентства, его откроют непосредственно перед Чемпионатом мира по футболу — 2018.

«За время консервации в здании старого терминала будет сделан косметический ремонт и проведено дооснащение пункта пропуска дополнительными кабинами паспортного контроля», — отметила Катерина Молева.

В заключение собеседник «НТА-Приволжье» также добавила, что после игр Чемпионата старый терминал будет снесен.

«По существующему проекту на месте старого терминала запланировано строительство второй очереди нового», — добавила директор по стратегическим коммуникациям нижегородского аэропорта.

Напомним, что новый терминал аэропорта «Стригино» был открыт в декабре 2015 года. С февраля 2016 года он принимал внутренние авиарейсы и планировалось, что с 1 апреля он сможет принимать и международные рейсы.

В декабре 2016 года сообщалось, что сроки ввода в эксплуатацию нового терминала для международных рейсов аэропорта Нижнего Новгорода находятся в «красной зоне» риска.

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