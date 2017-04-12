Уральцев лишают работы из-за страниц в социальных сетях

Свердловские работодатели уделяют всё больше внимания не резюме и собеседованиям с соискателями, а их образу и общению в Интернете. При этом пользователи далеко не всегда отдают себе отчёт, что страницы в социальных сетях — это витрина их личной жизни….

От ворот поворот.

Жительница Екатеринбурга Мария не смогла получить работу в салоне красоты, потому что хозяйку организации «напугали» её фото в соцсетях. Девушка устраивалась администратором, успешно прошла собеседование. Но когда руководитель заведения увидела в одной из социальных сетей снимок Марии в образе Дарта Мола — персонажа из «Звёздных войн», соискательнице было отказано. Фотография (чёрно-красный раскрас, рожки) смутила потенциальную начальницу, у которой тут же возникли вопросы о вероисповедании девушки. Кроме того, ей не понравились снимки с двумя «бойцовскими» собаками Марии — стаффордширскими терьерами.

Правда, девушка призналась, что никакой обиды на хозяйку салона не держит, хоть и находится до сих пор в поисках работы. Однако факт остаётся фактом: желанной должности она не получила после того, как работодатель изучила её аккаунты.

Этот случай получил большой резонанс у пользователей Интернета. В социальных сетях и на форумах уральцы до сих пор обсуждают случившееся. Кто-то выступает на стороне соискательницы, кто — на стороне хозяйки салона. Хотя на самом деле это не первый случай на Среднем Урале, когда у людей из-за информации, размещённой в Интернете, возникли проблемы с работой. Так, в 2012 году разразился скандал с учительницей одной из школ, когда руководство увидело её фото в купальнике на странице «ВКонтакте».

Страницы в социальных сетях для большинства уральцев уже давно стали чем-то обыденным. Свои аккаунты — в «ЖЖ», «Одноклассниках», «ВКонтакте», «Фэйсбуке», «Твиттере» или «Инстаграме» — есть сегодня у подавляющего большинства уральцев. Пользователи заливают в Сеть сотни фотографий — в купальниках, на отдыхе, выкладывают фото- и видеоотчёты с вечеринок и из ночных клубов. Всё это сопровождается множеством комментариев и лайков. При этом авторы порою отнюдь не стесняются в выражениях. Но при устройстве на работу подобная беспечность может дорого обойтись.

Клоуны не нужны.

«Если говорить о процентном отношении, то всё-таки работодатель примерно в 80% случаев ориентируется на информацию в резюме, а только на 20% — в соцсетях, — говорит Марина Подгайская, директор одного из кадровых агентств Екатеринбурга. — Хотя тренд изучения соцсетей, конечно, прослеживается. Руководителям важно знать интересы, контакты, увлечения и человеческие характеристики соискателей. Однако уже сейчас многие открыто заявляют, что для них важно, каким человек будет на работе, а не в повседневной жизни. Могу дать совет: необходимо быть аккуратными с фотографиями и не ставить те, которые могут вас скомпрометировать. Однажды молодой человек с хорошим чувством юмора выставил у себя шуточный снимок. Директор компании, в которую он устраивался на работу, заявил, что клоуны ему на предприятии не нужны. Работодатель внимательно изучает группы, которые посещают люди. Агрессия, насилие и интим могут выйти вам боком.

Не так давно мы подбирали для небольшой организации менеджера по развитию бизнеса. Опыт девушки в резюме соответствовал требованиям. Однако ей было отказано: в соцсетях на одной из фотографий она была изображена с распущенными волосами, в платье с тоненькими бретельками. Этот снимок отпугнул руководителя, хотя вполне вероятно, что он лишился ценного сотрудника.

Как видим, многие работодатели сегодня предпочитают не рисковать. Поэтому важно помнить: если для молодёжи какой-то факт кажется не критичным, то для людей старшего поколения он может иметь большое значение. Необходимо учитывать эту разность мировоззрений и быть аккуратным.

Стоит отметить, что наиболее «продуманным» руководителям важны не столько отсутствие «криминала», сколько общая адекватность профиля будущих сотрудников, постов и фотографий, а также соблюдение этики. Специалисты считают, что страница пользователя в соцсети, наиболее благоприятная для имиджа, должна на треть состоять из постов на профессио­нальные темы, а на треть — из развлечений (котиков, анекдотов и т. д. ). Всё остальное может быть заполнено личной информацией и общением.

Синдром кухни.

Платон Маматов, блогер, специалист по информационным технологиям:

— На самом деле интерес работодателей к страницам своих сотрудников в соцсетях возник уже давно. Просто раньше это были крупные корпорации, а теперь это веяние пошло, что называется, в народ. И интерес этот вполне понятен: дело в том, что в резюме человек пишет всё, что он хочет, но он не пишет там правды. Ни в одном резюме соискатель не заявит: «Я алкоголик, бабник, лентяй, сатанист, увольняюсь с работы каждые полгода… » А социальная сеть — это некий относительно реальный портрет сотрудника, его отражение в зеркале. Изучив аккаунт, работодатель может узнать, чем увлекается соискатель, его характер, привычки, интересы и склонности, уровень интеллекта. Иными словами — это своеобразное досье на человека.

И если вы хотите, чтобы при трудоустройстве (и не только!) у вас не было проблем, универсальный совет: ведите страницу так, как будто её читает ваша бабушка. Нужно всегда помнить, что если в 20 лет какой-то пост в Интернете сошёл вам с рук, то в 30−35 лет то же самое может крайне отрицательно сказаться на вашей жизни, судьбе, карьере. Причём «чистка» аккаунтов — не панацея, поисковики сегодня позволяют вытащить из Сети почти любую информацию, когда-то размещённую там пользователем. Именно поэтому люди должны задумываться над своими действиями и срочно избавляться от «синдрома кухни». Человеку, когда он сидит в социальных сетях, кажется, что он находится где-то на своей кухоньке, с друзьями, и всё, что он там напишет, так там и останется. На самом деле Интернет — не кухня, а городская площадь. Поэтому призываю уральцев очень внимательно и ответственно подходить к тому, что они пишут и «лайкают» в Интернете. Всё, что мы там оставляем, может быть использовано против нас.

Клондайк информации.

Ольга Селькова, психолог, коучер:

— Трудно найти работу, равно как и продвигаться по служебной лестнице, человеку, думающему только о себе, о своей выгоде. Не демонстрирующему работодателю искренний интерес к компании, не думающему о том, какую пользу он может ей принести. Что же касается социальных сетей, то это Клондайк информации о человеке. И к нему обязательно обратятся специальные службы компании, рассматривая претендента на ту или иную вакансию, особенно если речь идёт о топовых позициях. Внутренние ценности кандидата, то, как он конструирует свое поведение, его взгляды — обо всём этом можно составить представление по поведению в социальных сетях. Если человек постит всё что ни попадя, не зная границ, в единственном стремлении получить как можно больше лайков, то очевидно — он опять же думает только о себе.

Искажённый образ.

Екатерина Медведева, директор патронажной службы:

— В нашей службе очень жёсткий отбор сотрудников, но тем не менее анализ профилей соискателей мы не проводим. С одной стороны, мы выяснили, что люди, претендующие на работу в службе, не являются активными пользователями социальных сетей. С другой стороны, я уверена, что получить объективное представление о человеке таким образом практически невозможно. В социальных сетях люди бессознательно создают некий образ себя, порой очень далёкий от действительности, искажённый. И потом многое зависит от мотивации. Зачем человек ведёт профиль? Ради демонстрации своей успешности? Или социальная сеть для него средство слива эмоций? Хотя многое зависит от должности, на которую претендует кандидат. Скажем, выбирая пиарщика, я бы изучила его профиль, посмотрела бы, как он умеет себя представлять.