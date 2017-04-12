Уральцев лишают работы из-за страниц в социальных сетях
Свердловские работодатели внимательно изучают аккаунты сотрудников и соискателей.
Свердловские работодатели внимательно изучают аккаунты сотрудников и соискателей.
Свердловские работодатели уделяют всё больше внимания не резюме и собеседованиям с соискателями, а их образу и общению в Интернете. При этом пользователи далеко не всегда отдают себе отчёт, что страницы в социальных сетях — это витрина их личной жизни….
От ворот поворот.
Жительница Екатеринбурга Мария не смогла получить работу в салоне красоты, потому что хозяйку организации «напугали» её фото в соцсетях. Девушка устраивалась администратором, успешно прошла собеседование. Но когда руководитель заведения увидела в одной из социальных сетей снимок Марии в образе Дарта Мола — персонажа из «Звёздных войн», соискательнице было отказано. Фотография (чёрно-красный раскрас, рожки) смутила потенциальную начальницу, у которой тут же возникли вопросы о вероисповедании девушки. Кроме того, ей не понравились снимки с двумя «бойцовскими» собаками Марии — стаффордширскими терьерами.
Правда, девушка призналась, что никакой обиды на хозяйку салона не держит, хоть и находится до сих пор в поисках работы. Однако факт остаётся фактом: желанной должности она не получила после того, как работодатель изучила её аккаунты.
Этот случай получил большой резонанс у пользователей Интернета. В социальных сетях и на форумах уральцы до сих пор обсуждают случившееся.
Страницы в социальных сетях для большинства уральцев уже давно стали
Клоуны не нужны.
«Если говорить о процентном отношении, то
Не так давно мы подбирали для небольшой организации менеджера по развитию бизнеса. Опыт девушки в резюме соответствовал требованиям. Однако ей было отказано: в соцсетях на одной из фотографий она была изображена с распущенными волосами, в платье с тоненькими бретельками. Этот снимок отпугнул руководителя, хотя вполне вероятно, что он лишился ценного сотрудника.
Как видим, многие работодатели сегодня предпочитают не рисковать. Поэтому важно помнить: если для молодёжи
Стоит отметить, что наиболее «продуманным» руководителям важны не столько отсутствие «криминала», сколько общая адекватность профиля будущих сотрудников, постов и фотографий, а также соблюдение этики. Специалисты считают, что страница пользователя в соцсети, наиболее благоприятная для имиджа, должна на треть состоять из постов на профессиональные темы, а на треть — из развлечений (котиков, анекдотов
Синдром кухни.
Платон Маматов, блогер, специалист по информационным технологиям:
— На самом деле интерес работодателей к страницам своих сотрудников в соцсетях возник уже давно. Просто раньше это были крупные корпорации, а теперь это веяние пошло, что называется, в народ. И интерес этот вполне понятен: дело в том, что в резюме человек пишет всё, что он хочет, но он не пишет там правды. Ни в одном резюме соискатель не заявит: «Я алкоголик, бабник, лентяй, сатанист, увольняюсь с работы каждые полгода… » А социальная сеть — это некий относительно реальный портрет сотрудника, его отражение в зеркале. Изучив аккаунт, работодатель может узнать, чем увлекается соискатель, его характер, привычки, интересы и склонности, уровень интеллекта. Иными словами — это своеобразное досье на человека.
И если вы хотите, чтобы при трудоустройстве (и не только!) у вас не было проблем, универсальный совет: ведите страницу так, как будто её читает ваша бабушка. Нужно всегда помнить, что если в 20 лет
Клондайк информации.
Ольга Селькова, психолог, коучер:
— Трудно найти работу, равно как и продвигаться по служебной лестнице, человеку, думающему только о себе, о своей выгоде. Не демонстрирующему работодателю искренний интерес к компании, не думающему о том, какую пользу он может ей принести. Что же касается социальных сетей, то это Клондайк информации о человеке. И к нему обязательно обратятся специальные службы компании, рассматривая претендента на ту или иную вакансию, особенно если речь идёт о топовых позициях. Внутренние ценности кандидата, то, как он конструирует свое поведение, его взгляды — обо всём этом можно составить представление по поведению в социальных сетях. Если человек постит всё что ни попадя, не зная границ, в единственном стремлении получить как можно больше лайков, то очевидно — он опять же думает только о себе.
Искажённый образ.
Екатерина Медведева, директор патронажной службы:
— В нашей службе очень жёсткий отбор сотрудников, но тем не менее анализ профилей соискателей мы не проводим. С одной стороны, мы выяснили, что люди, претендующие на работу в службе, не являются активными пользователями социальных сетей. С другой стороны, я уверена, что получить объективное представление о человеке таким образом практически невозможно. В социальных сетях люди бессознательно создают некий образ себя, порой очень далёкий от действительности, искажённый. И потом многое зависит от мотивации. Зачем человек ведёт профиль? Ради демонстрации своей успешности? Или социальная сеть для него средство слива эмоций? Хотя многое зависит от должности, на которую претендует кандидат. Скажем, выбирая пиарщика, я бы изучила его профиль, посмотрела бы, как он умеет себя представлять.