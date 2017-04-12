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11:28 (мск), источник: VN.ru

Новосибирский зоопарк призвал не подбирать ежиков и зайчиков

В зоопарке Новосибирска началась очень тяжелая пора. Здешних специалистов стали заваливать обращениями те, кто нашел в лесу и принес домой беззащитного детеныша.

В зоопарк Новосибирска стали обращаться за консультацией те, кто нашел в лесу и принес домой беззащитного детеныша, или, уже осознав, что малыш слабеет, и «спасение» не удалось, приносят его в зверинец.

«Давайте мы скажем вам правду. У всех славных малышей, которых люди находят в лесу и несут домой и в зоопарки, шансов выжить очень мало, — говорит начальник информационно-методического отдела зоопарка Евгения Пирожкова. — На лесной дорожке этих шансов гораздо больше. Потому что там естественная среда и родители, которые не бросят и знают, что делать».

Оказывается, абсолютное большинство птенцов, оказавшихся на земле, это слетки. Так происходит их взросление. Родители будут кормить и защищать птенца, пока он не встанет на крыло. Человеческое вмешательство не требуется.

«Он маленький, неокрепший, лежит на земле и попискивает. А вы, большой и добрый, идете мимо, — продолжает Евгения Пирожкова. — Конечно, вам захочется помочь и спасти птенца, зайчонка, бельчонка, список можно продолжать долго. Ваше желание похвально, но мы просим поступить мудро. Не вмешиваться, не трогать, не забирать детеныша с собой — поступив так, вы действительно поможете, потому что дадите малышу возможность выжить и остаться среди своих».

Если зайчонок (ежонок, бельчонок, лосенок и так далее) один и взрослых животных рядом нет, его тоже не надо трогать и уносить. Родители детеныша вернутся, отведут его в укромное место, накормят, согреют, успокоят.

«Да, бывают ситуации, когда детеныш погибнет, если человек не поможет: травмы, нападения хищников или браконьеров. Но таких случаев очень мало, — уверяет специалист Новосибирского зоопарка. — Гораздо чаще любители природы оказываются участниками мирных сцен и сами становятся главными злодеями. Кстати, такие действия считаются нарушениями законов РФ. Еще раз напомним главное правило при обнаружении в лесу одинокого детеныша какого-либо животного: отойдите подальше, не трогайте, не вмешивайтесь. В случае, когда вы сомневаетесь, как поступить, можно позвонить в Новосибирский зоопарк по телефону: 227−36−32».

По словам известного новосибирского орнитолога Алексея Яновского, очень скоро пернатые обзаведутся потомством, и водители столкнутся с необычной проблемой на дорогах — перед машинами начнут бегать утки с утятами.

«Это вполне нормальное явление — перемещение выводков крякв по суше через несколько часов после вылупления утят из яиц, — говорит орнитолог. — Дело в том, что гнезда крякв располагаются, как правило, на значительном расстоянии от водоема в очень укромных местах. Утята выводятся на суше, а жить должны на берегу у водоемов».

Орнитолог обратился к новосибирским водителям с просьбой «не помогать утке с утятами, особенно путем преследования выводка или отлова утят». Это приведет к гибели всего молодняка.

«Максимум, что можно сделать — это создать условия для беспрепятственного преодоления преграды, — уверяет Алексей Яновский. — Нужно остановить автомобили и пешеходов. Ловить утят можно, только если они, к примеру, упали в яму и не могут оттуда выбраться самостоятельно».

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