Новосибирский зоопарк призвал не подбирать ежиков и зайчиков

В зоопарк Новосибирска стали обращаться за консультацией те, кто нашел в лесу и принес домой беззащитного детеныша, или, уже осознав, что малыш слабеет, и «спасение» не удалось, приносят его в зверинец.

«Давайте мы скажем вам правду. У всех славных малышей, которых люди находят в лесу и несут домой и в зоопарки, шансов выжить очень мало, — говорит начальник информационно-методического отдела зоопарка Евгения Пирожкова. — На лесной дорожке этих шансов гораздо больше. Потому что там естественная среда и родители, которые не бросят и знают, что делать».

Оказывается, абсолютное большинство птенцов, оказавшихся на земле, это слетки. Так происходит их взросление. Родители будут кормить и защищать птенца, пока он не встанет на крыло. Человеческое вмешательство не требуется.

«Он маленький, неокрепший, лежит на земле и попискивает. А вы, большой и добрый, идете мимо, — продолжает Евгения Пирожкова. — Конечно, вам захочется помочь и спасти птенца, зайчонка, бельчонка, список можно продолжать долго. Ваше желание похвально, но мы просим поступить мудро. Не вмешиваться, не трогать, не забирать детеныша с собой — поступив так, вы действительно поможете, потому что дадите малышу возможность выжить и остаться среди своих».