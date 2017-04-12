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12:19 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Более 4 тонн запрещенных к ввозу в РФ овощей и фруктов уничтожено на Дону

В ходе экспертизы в грузе выявлено насекомое-вредитель.

Более 4 тонн запрещенных к ввозу в РФ фруктов и овощей уничтожено в Ростовской области.

По информации Россельхознадзора, автомобиль, перевозивший сельхозпродукцию без фитосанитарных документов из Московской области в Северную Осетию, был остановлен на 801-м километре трассы М-4 «Дон».

При осмотре груза обнаружено 624 кг турецких томатов черри, 1248 кг груш и более 487 кг салата производства Польши, а также 315 кг баклажанов и 1536 кг апельсинов в таре со следами уничтожения маркировки.

В ходе экспертизы в томатах черри выявлено насекомое-вредитель — западный калифорнийский цветочный трипс.

Напомним, ввоз сельхозпродукции из Польши в РФ запрещен. Продукция с нечитаемыми клеймами либо с отсутствием маркировки и этикетки, а также зараженная насекомыми-вредителями, подлежит изъятию и уничтожению.

Сообщается, что фрукты и овощи были уничтожены на Миллеровском полигоне твердых бытовых отходов.

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