Военный парад впервые пройдёт в День Победы в Симферополе
12 апреля.
12 апреля.
«В механизированной части парада планируется задействовать около 30 единиц техники. В частности, — пусковые установки систем противовоздушной обороны (ПВО) С-300, боевые машины реактивной системы залпового огня «Град-М», автомобили «Урал» с 82- мм минометом «Поднос» и 120- мм минометом «Сани», — сказано в сообщении
Также на параде в Симферополе можно будет увидеть буксируемые гаубицы «Мста-Б» и «Д-30», бронетранспортеры БТР-82А.
Парадные расчёты и техника частей Симферопольского гарнизона пройдут под аккомпанемент сводного военного оркестра по проспекту имени Кирова. В составе двух батальонов и восьми парадных рот — военнослужащие армейского корпуса ЧФ, отдельной бригады береговой обороны, артиллерийского, морского инженерного и
Принимать парад будет командир армейского корпуса ЧФ