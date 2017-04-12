Военный парад впервые пройдёт в День Победы в Симферополе

«В механизированной части парада планируется задействовать около 30 единиц техники. В частности, — пусковые установки систем противовоздушной обороны (ПВО) С-300, боевые машины реактивной системы залпового огня «Град-М», автомобили «Урал» с 82- мм минометом «Поднос» и 120- мм минометом «Сани», — сказано в сообщении пресс-службы ЧФ, поступившем в «Интерфакс-АВН».

Также на параде в Симферополе можно будет увидеть буксируемые гаубицы «Мста-Б» и «Д-30», бронетранспортеры БТР-82А.

Парадные расчёты и техника частей Симферопольского гарнизона пройдут под аккомпанемент сводного военного оркестра по проспекту имени Кирова. В составе двух батальонов и восьми парадных рот — военнослужащие армейского корпуса ЧФ, отдельной бригады береговой обороны, артиллерийского, морского инженерного и зенитно-ракетного полков, а также личный состав подразделений Росгвардии и Главного управления МЧС России по Республике Крым. Всего парадные «коробки» насчитывают порядка 1000 военнослужащих.