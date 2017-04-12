Работы по устройству Куйбышевского откоса и Вилоновского склона начнутся до конца недели

Об этом сообщил заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области — руководитель департамента экономики и планирования инвестиций Сергей Ульянкин на заседании комитета по строительству Самарской губернской думы 11 апреля.

«Торги проведены, подрядчик определен, сейчас мы ждем только погоды», — пояснил он.

Напомним, работы по устройству Куйбышевского откоса и Вилоновского склона выполнит МП «Спецремстройзеленхоз». Стоимость муниципального контракта составляет 8,37 млн рублей.

Планируется устройство рулонных газонов на площади почти 5 тыс. кв. м, устройство придорожных плит и системы автополива.

Работы планируется завершить до 1 сентября.