Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
10 «глупых» вопросов о раке
Как сделать тесную квартиру комфортной: еще 8 идей
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Следующее место, где Путин может «заварить кашу» - СМИ
«Иван Папанин» сможет стрелять "Калибрами" - СМИ
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
"Очень красивая": Тарасов оценил фото Бузовой в бикини
"Массовое убийство у вас дома": Собчак - Путину
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10Уйгурская проблема Китая
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
12США нанесли ракетный удар по Сирии
14:15 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

«ITFORUM 2020 / Цифровой мир» открылся на Нижегородской ярмарке

Международный форум информационных технологий стартовал 12 апреля.

Нижний Новгород, 12 апреля — АиФ-НН. Х Международный форум информационных технологий «ITFORUM 2020 / Цифровой мир» открылся на Нижегородской ярмарке, сообщают организаторы.

Торжественное открытие состоялось в 9:00 12 апреля. В рамках форума состоится пленарное заседание «Цифровой мир и будущее России», посвященное вопросам развития цифровой экономики, пройдут круглые столы по темам: «Банковская карта — ключ к электронным социальным сервисам и государственным услугам», «Цифровые услуги и цифровой контроль», «Развитие Цифрового государства, «Создание интеллектуальных транспортных систем (ИТС), их монетизация для Субъектов РФ» и другие.

Совместные конференции соберут отраслевых специалистов, которые смогут обменяться опытом, найти пути решений проблем и высказать мнения по той или иной теме. Также на форуме будут представлены новейшие тренды, практики и наиболее актуальные IT-решения, связанные с процессом цифровой трансформации в России и в мире.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Его весь мир на руках носил». Вожатый вспоминает встречу с Гагариным
Путин констатировал деградацию доверия в отношениях России и США
Захарова пожаловалась на устроенный журналистами из США «базар»
Скончался еще один пострадавший при теракте в Петербурге
ЕР рекомендовала отозвать закон о праве полиции стрелять в толпе
Казахстан откажется от кириллицы и перейдет на латиницу
Суд оставил в силе арест Никиты Белых
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полете
Спорт
Кубок Гагарина: почему преимущество «Магнитки» — выгода для СКА СКА как будто все спланировал: начало серии и возможный решающий матч финала - в Магнитогорске, а польза есть и для петербуржцев
Авто
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка Toyota FT-4X. Пожалуй, это самый яркий автомобиль всего автосалона в Нью-Йорке. Признаться, от «Тойоты», которая имеет в общем-то консервативный имидж, не ожидаешь настолько смелого проекта
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Покупатель отсудил двойную стоимость дома у застройщика
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство Актер поделился плюсами и минусами позднего отцовства.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь