«ITFORUM 2020 / Цифровой мир» открылся на Нижегородской ярмарке
Международный форум информационных технологий стартовал 12 апреля.
Международный форум информационных технологий стартовал 12 апреля.
Нижний Новгород, 12 апреля —
Торжественное открытие состоялось в 9:00 12 апреля. В рамках форума состоится пленарное заседание «Цифровой мир и будущее России», посвященное вопросам развития цифровой экономики, пройдут круглые столы по темам: «Банковская карта — ключ к электронным социальным сервисам и государственным услугам», «Цифровые услуги и цифровой контроль», «Развитие Цифрового государства, «Создание интеллектуальных транспортных систем (ИТС), их монетизация для Субъектов РФ» и другие.
Совместные конференции соберут отраслевых специалистов, которые смогут обменяться опытом, найти пути решений проблем и высказать мнения по той или иной теме. Также на форуме будут представлены новейшие тренды, практики и наиболее актуальные