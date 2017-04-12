Нижний Новгород, 12 апреля — АиФ-НН. Х Международный форум информационных технологий «ITFORUM 2020 / Цифровой мир» открылся на Нижегородской ярмарке, сообщают организаторы.

Торжественное открытие состоялось в 9:00 12 апреля. В рамках форума состоится пленарное заседание «Цифровой мир и будущее России», посвященное вопросам развития цифровой экономики, пройдут круглые столы по темам: «Банковская карта — ключ к электронным социальным сервисам и государственным услугам», «Цифровые услуги и цифровой контроль», «Развитие Цифрового государства, «Создание интеллектуальных транспортных систем (ИТС), их монетизация для Субъектов РФ» и другие.