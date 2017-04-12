Новосибирцам запретят выгуливать собак во дворах домов и обяжут убирать за питомцами

Горский микрорайон. Сразу и не поймешь — это — площадка для выгула собак. Огородили, как украли. А как загажено?! В соседнем дворе ситуация прямо противоположная.

Целлофановый пакетик всегда с собой. Следы от собачьей неожиданности — в специальный бак. А это уже район пединститута. Здесь тоже есть площадка для выгула. Активисты с трудом выбили ее у районных властей, рассказывает местная жительница Дарья Степаненко. Сами забор поставили. Теперь излюбленное место для встреч. Не убрать за своей собакой — считается не приличным. Правда, о специальных баках только мечтают.

Дарья Степаненко, жительница Новосибирска: «А выбрасывать куда? Только до ближайшей мусорки, как домой пойду. К сожалению, других вариантов нет».

Конечно, таких сознательных — мало. Законодатели решили заставить всех убирать за своими питомцами. Большими штрафами — от 3−4 тысяч рублей. Новосибирские общественники сегодня заявили — город к таким изменениям не готов. Гулять с собаками негде.

Андрей Трушников, кинолог, зоопсихолог: «У нас в городе очень мало площадок для собак. Есть одна в Дзержинском районе. Я там был. Щебнем засыпали, собаки об него ранят лапы. Там гулять невозможно. Поэтому я не вижу смысла штрафовать, потому что необустроенно ничего».

Законодатели говорят, новый закон нужен на будущее.

Максим Кудрявцев, депутат Государственный Думы РФ: «Это будет формировать мышление молодого поколения. Которое в перспективе будет формировать нашу страну. Я за это».

Общественники тоже «за»! Только начали, говорят, не с того. Сначала бы площадки построили, чтобы было, где гулять. А уже потом — штрафы.