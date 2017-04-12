В Уфе выбирали красивых и талантливых мам особенных детей
Мероприятие состоялось накануне в Уфе, в Башкирском театре драмы имени М. Гафури.
Мероприятие состоялось накануне в Уфе, в Башкирском театре драмы имени М. Гафури.
УФА, 12 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Восемь матерей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, из разных районов и городов республики приняли участие в заключительном
По словам организатора, председателя РОО Совет матерей «Материнское сердце» Гульшат Ибрагимовой, конкурс проводится с целью социализации женщин, оказавшихся наедине с проблемой воспитания больного ребенка.
Конкурсантки показали свою красоту, творческие способности, умение общаться с детьми, навыки кулинарии. Каждую участницу поддерживала семья. В фойе театра участницы рассказали о семейных традициях, укладе, угощали членов жюри национальными блюдами.
Остальные финалистки получили награды и призы в номинациях.
Конкурс «Гузэлкей» проводится в целях реализации творческого потенциала, выявления и поддержки талантов, а также расширения круга интересов женщин, воспитывающих детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, содействия в удовлетворении ими духовных, интеллектуальных, творческих и социальных потребностей.