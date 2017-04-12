Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
Стало известно, за что убили Бориса Немцова
Покупатель отсудил двойную стоимость дома у застройщика
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полетеРассказ о нештатных ситуациях, которые могли привести к гибели Юрия Гагарина в ходе его миссии на орбиту
Рожденная в поезде девочка получит два свидетельства о рождении
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
Путин «планирует начать войну» - СМИ
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
"Очень красивая": Тарасов оценил фото Бузовой в бикини
"Массовое убийство у вас дома": Собчак - Путину
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10Уйгурская проблема Китая
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
11:57 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе выбирали красивых и талантливых мам особенных детей

Мероприятие состоялось накануне в Уфе, в Башкирском театре драмы имени М. Гафури.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

УФА, 12 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Восемь матерей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, из разных районов и городов республики приняли участие в заключительном гала-концерте республиканского конкурса красоты и таланта «Гузэлкей». Мероприятие состоялось накануне в Уфе, в Башкирском театре драмы имени М. Гафури.

По словам организатора, председателя РОО Совет матерей «Материнское сердце» Гульшат Ибрагимовой, конкурс проводится с целью социализации женщин, оказавшихся наедине с проблемой воспитания больного ребенка.

Конкурсантки показали свою красоту, творческие способности, умение общаться с детьми, навыки кулинарии. Каждую участницу поддерживала семья. В фойе театра участницы рассказали о семейных традициях, укладе, угощали членов жюри национальными блюдами.

Гран-при завоевала Гуля Усманова из Миякинского района. Ее семья — с узбекскими корнями, несколько лет назад они переехали из Узбекистана и обосновались в селе Ерлыково. Семья воспитывает пятерых детей, пятый ребенок — дочка Лаборхон больна сахарным диабетом, но, несмотря на это, ведет активный образ жизни, занимается творчеством. Семья чтит традиции своего народа, на суд жюри Гуля Усманова представила семейный национальный танец.

Остальные финалистки получили награды и призы в номинациях.

Конкурс «Гузэлкей» проводится в целях реализации творческого потенциала, выявления и поддержки талантов, а также расширения круга интересов женщин, воспитывающих детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, содействия в удовлетворении ими духовных, интеллектуальных, творческих и социальных потребностей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин констатировал деградацию доверия в отношениях России и США
ЕР рекомендовала отозвать закон о праве полиции стрелять в толпе
Скончался еще один пострадавший при теракте в Петербурге
Минздрав опроверг планы по лишению безработных полисов ОМС
Казахстан откажется от кириллицы и перейдет на латиницу
Алексею Улюкаеву продлили домашний арест
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полете
Спорт
Кубок Гагарина: почему преимущество «Магнитки» — выгода для СКА СКА как будто все спланировал: начало серии и возможный решающий матч финала - в Магнитогорске, а польза есть и для петербуржцев
Авто
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка Toyota FT-4X. Пожалуй, это самый яркий автомобиль всего автосалона в Нью-Йорке. Признаться, от «Тойоты», которая имеет в общем-то консервативный имидж, не ожидаешь настолько смелого проекта
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Покупатель отсудил двойную стоимость дома у застройщика
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
На Южном Урале начальник поезда принял роды у пассажирки Инцидент произошел, когда поезд №97 Кисловодск-Тында проезжал станцию Миасс в Челябинской области.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь