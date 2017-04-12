В Уфе выбирали красивых и талантливых мам особенных детей

УФА, 12 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Восемь матерей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, из разных районов и городов республики приняли участие в заключительном гала-концерте республиканского конкурса красоты и таланта «Гузэлкей». Мероприятие состоялось накануне в Уфе, в Башкирском театре драмы имени М. Гафури.

По словам организатора, председателя РОО Совет матерей «Материнское сердце» Гульшат Ибрагимовой, конкурс проводится с целью социализации женщин, оказавшихся наедине с проблемой воспитания больного ребенка.

Конкурсантки показали свою красоту, творческие способности, умение общаться с детьми, навыки кулинарии. Каждую участницу поддерживала семья. В фойе театра участницы рассказали о семейных традициях, укладе, угощали членов жюри национальными блюдами.

Гран-при завоевала Гуля Усманова из Миякинского района. Ее семья — с узбекскими корнями, несколько лет назад они переехали из Узбекистана и обосновались в селе Ерлыково. Семья воспитывает пятерых детей, пятый ребенок — дочка Лаборхон больна сахарным диабетом, но, несмотря на это, ведет активный образ жизни, занимается творчеством. Семья чтит традиции своего народа, на суд жюри Гуля Усманова представила семейный национальный танец.

Остальные финалистки получили награды и призы в номинациях.

Конкурс «Гузэлкей» проводится в целях реализации творческого потенциала, выявления и поддержки талантов, а также расширения круга интересов женщин, воспитывающих детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, содействия в удовлетворении ими духовных, интеллектуальных, творческих и социальных потребностей.