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12:02 (мск), источник: AmurMedia.ru

Кладбища в Хабаровске подвергли атаке ядохимикатами

К Радонице дезинсекторы проводят обработку погостов против клещей.

Хабаровск, 12 апреля, AmurMedia.

В Хабаровске в тестовом режиме началась обработка инсектицидами Центрального и Матвеевского погостов: дезинсекторы подбирают наиболее эффективную отраву для клещей. Трава, кустарники, прошлогодняя листва — излюбленные места обитания вредных насекомых. Специалисты спешат: скоро Радоница и нужно успеть к этому дню сделать поездку на кладбища безопасной для тысяч горожан, которые непременно двинутся на погосты проведать усопших родных, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

Для пущего эффекта кладбищенский ландшафт опрыскивают на разных участках четырьмя видами ядовитых препаратов — чтобы у клещей не возникло привыкания к отраве. По словам Алексея Лаптева, директора подрядной организации, ведущей работы, для людей, птиц и животных используемые вещества безвредны.

«Применяем такие препараты, как альфатрин, цифокс, цигатрин и тому подобные. Все они сертифицированы и производятся в Москве. Период их распада — до полутора месяцев, в зависимости от количества выпавших осадков. Они действуют дольше при хорошей погоде, при обильных дождях их срок службы, естественно, сокращается. Расход препарата при качественной тщательной обработке, которую мы ведем, — сто литров на гектар», — сообщил он и подчеркнул, что на текущей неделе тестирование будет завершено, а со следующей стартует массовая обработка городских погостов: в этом время хабаровчанам лучше воздержаться от их посещения.

Полностью опрыскивание кладбищ планируется завершить к 22 апреля — об этом сообщил ведущий эксперт отдела организации деятельности общественных кладбищ городского управления ЖКХ Александр Нимчук.

«В каждом кладбищенском секторе для посетителей размещены объявления о времени и сроках проведения акарицидной обработки территории. Хотя используемые вещества для человека безвредны, лучше все-таки воздержаться во время активного опрыскивания от визита к захоронениям. Полностью безопасным посещение для хабаровчан будет на второй-третий день после распыления ядохимикатов. Впрочем, о мерах личной безопасности нужно помнить всегда: мы живем в таежном краю, где встреча с клещами далеко не редкость — какие бы обработки ни применялись, все равно остается вероятность стать жертвой этого опасного соседа. Закрытая одежда, репелленты — ими людям не стоит пренебрегать», — сказал он.

О том, насколько опасны укусы клещей, жители дальневосточной столицы знают не понаслышке. Теплая весна в этом году вывела маленьких злыдней из спячки на неделю раньше обычного, и они сразу открыли сезон охоты на человека. На сегодняшний день в городе зафиксировано уже 28 случаев присасывания клеща, причем, как показали лабораторные исследования, четыре особи несли в себе вирус энцефалита.

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