Кладбища в Хабаровске подвергли атаке ядохимикатами
К Радонице дезинсекторы проводят обработку погостов против клещей.
К Радонице дезинсекторы проводят обработку погостов против клещей.
Хабаровск, 12 апреля, AmurMedia.
В Хабаровске в тестовом режиме началась обработка инсектицидами Центрального и Матвеевского погостов: дезинсекторы подбирают наиболее эффективную отраву для клещей. Трава, кустарники, прошлогодняя листва — излюбленные места обитания вредных насекомых. Специалисты спешат: скоро Радоница и нужно успеть к этому дню сделать поездку на кладбища безопасной для тысяч горожан, которые непременно двинутся на погосты проведать усопших родных, сообщили ИА AmurMedia в
Для пущего эффекта кладбищенский ландшафт опрыскивают на разных участках четырьмя видами ядовитых препаратов — чтобы у клещей не возникло привыкания к отраве. По словам Алексея Лаптева, директора подрядной организации, ведущей работы, для людей, птиц и животных используемые вещества безвредны.
«Применяем такие препараты, как альфатрин, цифокс, цигатрин и тому подобные. Все они сертифицированы и производятся в Москве. Период их распада — до полутора месяцев, в зависимости от количества выпавших осадков. Они действуют дольше при хорошей погоде, при обильных дождях их срок службы, естественно, сокращается. Расход препарата при качественной тщательной обработке, которую мы ведем, — сто литров на гектар», — сообщил он и подчеркнул, что на текущей неделе тестирование будет завершено, а со следующей стартует массовая обработка городских погостов: в этом время хабаровчанам лучше воздержаться от их посещения.
Полностью опрыскивание кладбищ планируется завершить к 22 апреля — об этом сообщил ведущий эксперт отдела организации деятельности общественных кладбищ городского управления ЖКХ Александр Нимчук.
«В каждом кладбищенском секторе для посетителей размещены объявления о времени и сроках проведения акарицидной обработки территории. Хотя используемые вещества для человека безвредны, лучше
О том, насколько опасны укусы клещей, жители дальневосточной столицы знают не понаслышке. Теплая весна в этом году вывела маленьких злыдней из спячки на неделю раньше обычного, и они сразу открыли сезон охоты на человека. На сегодняшний день в городе зафиксировано уже 28 случаев присасывания клеща, причем, как показали лабораторные исследования, четыре особи несли в себе вирус энцефалита.