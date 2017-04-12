Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
Стало известно, за что убили Бориса Немцова
Покупатель отсудил двойную стоимость дома у застройщика
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полетеРассказ о нештатных ситуациях, которые могли привести к гибели Юрия Гагарина в ходе его миссии на орбиту
Рожденная в поезде девочка получит два свидетельства о рождении
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
Путин «планирует начать войну» - СМИ
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
"Очень красивая": Тарасов оценил фото Бузовой в бикини
"Массовое убийство у вас дома": Собчак - Путину
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10Уйгурская проблема Китая
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
12:05 (мск), источник: VN.ru

350 новосибирцев пробежали 1957 космических метров

Сегодня, 12 апреля, в Новосибирске прошла необычная акция, приуроченная ко Дню космонавтики. Несколько сотен горожан приняли участие в космическом забеге, пробежав символические 1957 метров.

Акцию «Волонтерский космический забег» провели на Михайловской набережной в Новосибирске. Главной задачей участников стало преодоление дистанции протяженностью 1957 метров. Напомним, именно в 1957 году с Байконура был запущен первый искусственный спутник Земли. Как сообщили VN.ru в пресс-службе областного министерства культуры, принять участие в забеге мог любой желающий.

«По мнению самих космонавтов, здоровый образ жизни, отличная подготовка и самочувствие — залог космического успеха. Именно поэтому мероприятие призвано популяризировать физическую культуру и спорт, а также привлечь внимание к достижениям российской космонавтики», — рассказал VN.ru один из организаторов акции заместитель директора ГБУ НСО «Дом молодежи» Александр Науменко.

Разминка — обязательный элемент подготовки к забегу.

Забег стартовал в 14 часов. Пробежать «космические» 1957 метров пришли 350 горожан, правда, в основном молодежь. «В забеге приняли участие представители добровольческих движений, которые показали своим примером, что волонтерство вышло на новый уровень, ведь за добровольцами идут, с них берут пример, — продолжают организаторы. — В акцию включились также лидеры социально ориентированных некоммерческих организаций и молодежных спортивных объединений, гражданские активисты, известные общественные деятели, спортсмены и представители органов власти».

Победители были награждены медалями и, конечно, получили овации болельщиков. На старте эстафеты участников должен был ждать сюрприз — видеообращение космонавтов с борта Международной космической станции, но что-то не получилось со связью.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Первые молдавские яблоки поступили в магазины Новосибирска
Путин констатировал деградацию доверия в отношениях России и США
ЕР рекомендовала отозвать закон о праве полиции стрелять в толпе
Скончался еще один пострадавший при теракте в Петербурге
Минздрав опроверг планы по лишению безработных полисов ОМС
Казахстан откажется от кириллицы и перейдет на латиницу
Алексею Улюкаеву продлили домашний арест
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полете
Спорт
Кубок Гагарина: почему преимущество «Магнитки» — выгода для СКА СКА как будто все спланировал: начало серии и возможный решающий матч финала - в Магнитогорске, а польза есть и для петербуржцев
Авто
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка Toyota FT-4X. Пожалуй, это самый яркий автомобиль всего автосалона в Нью-Йорке. Признаться, от «Тойоты», которая имеет в общем-то консервативный имидж, не ожидаешь настолько смелого проекта
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
В Петербурге подешевело вторичное жилье
Жилье в России подешевело на 6 тысяч за кв. метр
Эксперты нашли самую дешевую съемную квартиру в России
Покупатель отсудил двойную стоимость дома у застройщика
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
На Южном Урале начальник поезда принял роды у пассажирки Инцидент произошел, когда поезд №97 Кисловодск-Тында проезжал станцию Миасс в Челябинской области.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь