350 новосибирцев пробежали 1957 космических метров

Акцию «Волонтерский космический забег» провели на Михайловской набережной в Новосибирске. Главной задачей участников стало преодоление дистанции протяженностью 1957 метров. Напомним, именно в 1957 году с Байконура был запущен первый искусственный спутник Земли. Как сообщили VN.ru в пресс-службе областного министерства культуры, принять участие в забеге мог любой желающий.

«По мнению самих космонавтов, здоровый образ жизни, отличная подготовка и самочувствие — залог космического успеха. Именно поэтому мероприятие призвано популяризировать физическую культуру и спорт, а также привлечь внимание к достижениям российской космонавтики», — рассказал VN.ru один из организаторов акции заместитель директора ГБУ НСО «Дом молодежи» Александр Науменко.