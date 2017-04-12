350 новосибирцев пробежали 1957 космических метров
Сегодня, 12 апреля, в Новосибирске прошла необычная акция, приуроченная ко Дню космонавтики. Несколько сотен горожан приняли участие в космическом забеге, пробежав символические 1957 метров.
Сегодня, 12 апреля, в Новосибирске прошла необычная акция, приуроченная ко Дню космонавтики. Несколько сотен горожан приняли участие в космическом забеге, пробежав символические 1957 метров.
Акцию «Волонтерский космический забег» провели на Михайловской набережной в Новосибирске. Главной задачей участников стало преодоление дистанции протяженностью 1957 метров. Напомним, именно в 1957 году с Байконура был запущен первый искусственный спутник Земли. Как сообщили VN.ru в
«По мнению самих космонавтов, здоровый образ жизни, отличная подготовка и самочувствие — залог космического успеха. Именно поэтому мероприятие призвано популяризировать физическую культуру и спорт, а также привлечь внимание к достижениям российской космонавтики», — рассказал VN.ru один из организаторов акции заместитель директора ГБУ НСО «Дом молодежи» Александр Науменко.
Разминка — обязательный элемент подготовки к забегу.
Забег стартовал в 14 часов. Пробежать «космические» 1957 метров пришли 350 горожан, правда, в основном молодежь. «В забеге приняли участие представители добровольческих движений, которые показали своим примером, что волонтерство вышло на новый уровень, ведь за добровольцами идут, с них берут пример, — продолжают организаторы. — В акцию включились также лидеры социально ориентированных некоммерческих организаций и молодежных спортивных объединений, гражданские активисты, известные общественные деятели, спортсмены и представители органов власти».
Победители были награждены медалями и, конечно, получили овации болельщиков. На старте эстафеты участников должен был ждать сюрприз — видеообращение космонавтов с борта Международной космической станции, но