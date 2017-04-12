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12:56 (мск), источник: Volga News

Синоптики прогнозируют в Самарской области потепление до 18 °C

По сведению Гидрометцентра России, во второй декаде апреля средняя температура воздуха ожидается на 2 градуса выше средних многолетних значений.

В четверг, 13 апреля, ночью местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит +1… +6°C. Днем облачно с прояснениями без осадков. Воздух прогреется от 9 до 14 °C. Ветер юго-западный 7−12 м/с.

В пятницу, 14 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ночью температура воздуха составит +1… +6°C, днем 13… 18 °C. Ветер юго-восточный 7−12 м/с.

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