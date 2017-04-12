Всероссийская акция «Библионочь» пройдет в Нижнем Новгороде в ночь с 21 на 22 апреля

Согласно информации, темой акции в 2017 году станет «новое прочтение» — возможность расширить границы восприятия библиотеки, открыть ранее не используемые форматы общения книги с читателем. Основными площадками станут Нижегородская областная универсальная научная библиотека и Нижегородская государственная областная детская библиотека, а также муниципальные библиотеки города и области. Всего в рамках «Библионочи» свои двери откроют более 100 учреждений.

Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. Ленина (НГОУНБ) проведет «Библионочь в Ленинке» с 18:00 до 20:00 часов. Акция стартует в Белом зале концертом Нижегородского русского народного оркестра. В 19:00 выступит ансамбль «Демество». С 21:30 школа танца «Белламира» предложит посетителям народные танцевальные игры.

Читателей библиотеки ждёт розыгрыш призов «Счастливый читательский билет». До 22:00 продлится льготная запись и перерегистрация читателей. На традиционном «Книговороте по-нижегородски» в фойе первого этажа будут представлены книги о природе. В помещениях библиотеки откроется творческая мастерская «Я нарисую ваш портрет», в которой примут участие студенты Нижегородского художественного училища. У всех желающих будет возможность посетить экскурсии, маршруты которых включают отделы, куда в обычные дни доступ имеют только сотрудники.

На веранде библиотеки молодые специалисты НГОУНБ пригласят на игру «Чайное ПРОчтение», видеопоказ мультфильмов по литературным произведениям, игру-гигант «Библиотечные истории». В отделе иностранной литературы состоятся мастер-классы по жестовому языку «Я понимаю тебя без слов», китайскому языку и бумажному моделированию. Ожидается, что вызовут большой интерес мастер-классы по переплетному делу, изготовлению и тиснению бумаги (отдел гигиены и реставрации). Отдел краеведческой литературы познакомит с выставками о нижегородской природе, в том числе редкими картами и путеводителями XIX века по Волге, а также организует мастер-класс по точечной росписи «Вторая жизнь ненужных вещей». Информационно-библиографический отдел покажет программу «Книги по рецепту: то, что библиограф прописал», которая включает выставку книг «Лекарство для души», игру «Ваш литературный диагноз». Читальный зал представит выставку «Начало всего — вода» с викториной и дегустацией воды.

В отделе «Публичный центр правовой информации» откроется тематическое тайм-кафе «Время чтения». Здесь можно будет познакомиться с выставками комиксов и выставкой-инсталляцией «От книги до дерева и обратно», принять участие в мастер-классах, поиграть в настольные игры. Также состоятся виртуальные экскурсии по информационным ресурсам главных библиотек страны, викторина «Что мы знаем о Ленине?»; желающие смогут принять участие в декламации стихотворения Владимира Маяковского «Разговор с товарищем Лениным». Научно-методический отдел (комната № 37) приглашает на выставку «Старые фото как память о прошлом», на которой представлены любительские фотографии из семейных архивов.

Нижегородская областная детская библиотека проведет «Библионочь-2017» под девизом «По законам сказки». Сказочную ночь предварит праздник «Честным мирком, да за свадебку!» от партнеров библиотеки — национально-культурных автономий Нижнего Новгорода и гильдии межэтнической журналистики, которые представят фотовыставку «Моя большая национальная свадьба» и продемонстрируют свои свадебные обряды (танцы, песни, угощения). Начало в 15:00.

В 16:30 на литературной аллее у скульптурных объектов «Воробьишко» и «Трон царя Салтана» состоится сказочный пролог. Затем для детей начнутся мастерские творческого чтения и литературных искусств. В частности, состоится тренинг «Герой какой я сказки?» с профессиональным психологом Натальей Бухваловой, лубочный игрослов «Что за диво наш Конек!» по книге Ершова «Конек-Горбунок» с Евгением Шестовым, откроется авторская площадка детской писательницы Ирины Цветочной и художницы Еленой Дьяковой «Старые добрые сказки на новый лад: игры в рифмы и художественные образы», библиотечная семейная площадка «Литературно-творческая мастерская добра» по мотивам сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек». Сотрудники библиотеки предложат желающим поучаствовать в литературном расследовании «Потерялась в джунглях мама» по книге Д. Дональдсона «Хочу к маме» и детективном квесте «Тайна семи известных».

В процессе Библионочи на Звездинке будет развернута площадка экспериментов Артема Хорина «Эффект бабочки» и «Физика в игрушках», мастер-классы по сценическому движению, актерскому мастерству «Твой Воображариум», конкурсы и сюрпризы от нижегородской студии «Ералаш», театральная площадка «Краски образов» школы искусств «Созвездие» со спектаклем и мастер-классом по пластической импровизации и актерскому мастерству, арт-класс по живописи «Чудеса в решете» с художницей Екатериной Шмачковой и сказочный фейс-арт «Однажды в сказке».

Напомним, что II Всероссийская акция «Библионочь» проходила в Нижегородской области 22 апреля 2016 года.