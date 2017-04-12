Нижний Новгород, 12 апреля — АиФ-НН. Пасхальный крестный ход состоится в Нижнем Новгороде 16 апреля, сообщает Нижегородская митрополия.

В день Светлого Христова Воскресения по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия в областном центре пройдет пасхальный крестный ход. Начнется он в 15:00, присоединиться к шествию могут все желающие.

Нижегородцы пройдут от собора в честь Архангела Михаила на территории Нижегородского кремля через площадь Минина и Пожарского по улице Большая Покровская, выйдут на Зеленский съезд, дойдут до Рождественской, а оттуда до Благовещенского мужского монастыря.