600 рублей и место в общежитии обещают будущим трактористам

Девятиклассники школ Кочковского района познакомились с преподавателями лицея и посетили мастер-классы. Кочковский межрайонный аграрный лицей уже более полувека готовит кадры для агропромышленного комплекса региона. Занятия здесь ведутся на современном оборудовании и технике, поэтому удалось остаться на плаву в самые непростые годы, когда многие сельскохозяйственные училища прекратили свою деятельность.

Особенно поразил школьников тренажер для обучения езде на тракторе. Его опробовали все, тем более что у большинства деревенских парней есть опыт управления трактором на подворьях.

Пока юноши рассматривали технику, девчонки учились делать бутерброды — их познакомили со специальностью «Хозяйка, хозяин усадьбы». По ней готовят специалистов широкого профиля. После получения диплома можно работать учетчиком, плодоовощеводом или поваром.

— Хочется, чтобы школьники увидели, что собой представляет наше учебное заведение. Если ребята надумают получать рабочую профессию, пусть приходят к нам, — прокомментировал директор Кочковского межрайонного аграрного лицея Виктор Василенко.

Сотрудники лицея бывают с презентацией в школах соседних районов. Это тоже приносит свои плоды — в лицее обучается большое количество ребят из Краснозерского и Карасукского районов. В будущем учебном году в лицее готовы принять на обучение 99 человек.