В Омск доставят благодатный огонь напрямую из Иерусалима

В пятницу, 13 апреля, специальный представитель омской митрополии отправляется в Иерусалим за благодатным огнем. Этот огонь нисходит во время специального богослужения каждую субботу накануне светлого праздника Пасхи. В Омск благодатный огонь, от которого можно зажигать специальные свечи и нести его домой, по благословению митрополита Владимира доставит Вячеслав Марцинкевич.

Добавим, что в прошлом году Марцинкевич доставлял огонь в Омск из Москвы. В Иерусалим спецпредставитель омской епархии отправится впервые. Подробности своей поездки Вячеслав Марцинкевич рассказал «СуперОмску».

«Смысл поездки — доставка благодатного огня в наш любимой город с благословения владыки Владимира. У нас запланирована целая программа: я вхожу в делегацию от Фонда Андрея Первозванного — они не первый год доставляют огонь в Россию. 13 апреля мы вылетаем из Москвы в Иерусалим. Там мы посетим ряд святынь, в том числе монастырь Магдалины. Также запланирована встреча с патриархом Иерусалимским Феофилом. 15 числа мы идем в храм Гроба Господня, и, надеюсь, дожидаемся нашей главной цели», — рассказал Марцинкевич.

Добавим, что Благодатный огонь, символизирующий нерукотворный свет Воскресения Христова, появится в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу, 15 апреля.

Лампада, в которой благодатный огонь доставят в Омск.

«Вячеслав Марцинкевич привезет огонь из Иерусалима прямо сюда, в Омск. Омичам благодатный огонь будет доступен вечером в воскресенье в 17 часов. После Пасхальной вечерни в Успенском соборе начнется раздача благодатного огня», — рассказал митрополит Омский и Таврический Владимир.