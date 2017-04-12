Как песок стал писком: самые нелепые ошибки «Тотального диктанта-2017» в Омске
В среду, 12 апреля, были оглашены оценки за «Тотальный диктант», посмотреть которые можно в личном кабинете на сайте акции.
В среду, 12 апреля, были оглашены оценки за «Тотальный диктант», посмотреть которые можно в личном кабинете на сайте акции.
Известны стали также и ошибки, которые омичи допустили в отрывке текста писателя Леонида Юзефовича.
Трудно дались участникам географические названия: Рим был написан как «Римм», Пермь как «Перьмь», Петербург как «Питербург». Пермяки стали «пермеками», Сибирская улица — «Себирской», а песок — «писком».
Слово «испятнанный» писали и с одной «н», и разделяя его на части («и с пятнанный»), и в виде «испотнанный». Слово «зыбкость» было написано через «п», а «деревянный» с одной «н», сообщает НГС55 со ссылкой на одного из проверяющих Ирину Брюханову.
Кроме того, участники могли написать слово «стерлядь» в разных вариациях: «стерлять», «стерлеть» и даже «стервец», а «коньяк» с твердым знаком вместо мягкого, добавил «Омскрегиону» координатор проекта Сергей Демченков.
Традиционно же на оценки участников диктанта повлияла пунктуация. По предварительным данным, «отлично» в этом году получило почти вдвое больше участников из Омской области, чем по итогам акции прошлого года.
«Тотальный диктант» в Омской области написали более 5,7 тысячи человек.