Как песок стал писком: самые нелепые ошибки «Тотального диктанта-2017» в Омске

Известны стали также и ошибки, которые омичи допустили в отрывке текста писателя Леонида Юзефовича.

Трудно дались участникам географические названия: Рим был написан как «Римм», Пермь как «Перьмь», Петербург как «Питербург». Пермяки стали «пермеками», Сибирская улица — «Себирской», а песок — «писком».

Слово «испятнанный» писали и с одной «н», и разделяя его на части («и с пятнанный»), и в виде «испотнанный». Слово «зыбкость» было написано через «п», а «деревянный» с одной «н», сообщает НГС55 со ссылкой на одного из проверяющих Ирину Брюханову.

Кроме того, участники могли написать слово «стерлядь» в разных вариациях: «стерлять», «стерлеть» и даже «стервец», а «коньяк» с твердым знаком вместо мягкого, добавил «Омскрегиону» координатор проекта Сергей Демченков.

Традиционно же на оценки участников диктанта повлияла пунктуация. По предварительным данным, «отлично» в этом году получило почти вдвое больше участников из Омской области, чем по итогам акции прошлого года.

«Тотальный диктант» в Омской области написали более 5,7 тысячи человек.