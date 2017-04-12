Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не сдержал слез на «Минуте славы»
Стало известно, за что убили Бориса Немцова
Посол Украины выразила протест британским политикам
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полетеРассказ о нештатных ситуациях, которые могли привести к гибели Юрия Гагарина в ходе его миссии на орбиту
Рожденная в поезде девочка получит два свидетельства о рождении
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
Путин «планирует начать войну» - СМИ
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
"Очень красивая": Тарасов оценил фото Бузовой в бикини
"Массовое убийство у вас дома": Собчак - Путину
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10Уйгурская проблема Китая
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
12:14 (мск), источник: СуперОмск

Как песок стал писком: самые нелепые ошибки «Тотального диктанта-2017» в Омске

В среду, 12 апреля, были оглашены оценки за «Тотальный диктант», посмотреть которые можно в личном кабинете на сайте акции.

Известны стали также и ошибки, которые омичи допустили в отрывке текста писателя Леонида Юзефовича.

Трудно дались участникам географические названия: Рим был написан как «Римм», Пермь как «Перьмь», Петербург как «Питербург». Пермяки стали «пермеками», Сибирская улица — «Себирской», а песок — «писком».

Слово «испятнанный» писали и с одной «н», и разделяя его на части («и с пятнанный»), и в виде «испотнанный». Слово «зыбкость» было написано через «п», а «деревянный» с одной «н», сообщает НГС55 со ссылкой на одного из проверяющих Ирину Брюханову.

Кроме того, участники могли написать слово «стерлядь» в разных вариациях: «стерлять», «стерлеть» и даже «стервец», а «коньяк» с твердым знаком вместо мягкого, добавил «Омскрегиону» координатор проекта Сергей Демченков.

Традиционно же на оценки участников диктанта повлияла пунктуация. По предварительным данным, «отлично» в этом году получило почти вдвое больше участников из Омской области, чем по итогам акции прошлого года.

«Тотальный диктант» в Омской области написали более 5,7 тысячи человек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин констатировал деградацию доверия в отношениях России и США
ЕР рекомендовала отозвать закон о праве полиции стрелять в толпе
Скончался еще один пострадавший при теракте в Петербурге
Минздрав опроверг планы по лишению безработных полисов ОМС
Казахстан откажется от кириллицы и перейдет на латиницу
Алексею Улюкаеву продлили домашний арест
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полете
Спорт
Кубок Гагарина: почему преимущество «Магнитки» — выгода для СКА СКА как будто все спланировал: начало серии и возможный решающий матч финала - в Магнитогорске, а польза есть и для петербуржцев
Авто
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка Toyota FT-4X. Пожалуй, это самый яркий автомобиль всего автосалона в Нью-Йорке. Признаться, от «Тойоты», которая имеет в общем-то консервативный имидж, не ожидаешь настолько смелого проекта
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Эксперты назвали города с самым дешевым съемным жильем
Жилье в России подешевело на 6 тысяч за кв. метр
Приезжие скупают новые квартиры в Москве
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
На Южном Урале начальник поезда принял роды у пассажирки Инцидент произошел, когда поезд №97 Кисловодск-Тында проезжал станцию Миасс в Челябинской области.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь