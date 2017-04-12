Первый крытый бассейн в волгоградском селе сдадут до конца года
На завершение строительства выделено более 28 миллионов рублей.
На завершение строительства выделено более 28 миллионов рублей.
Еще до конца года жители села Старая Полтавка Волгоградской области получат возможность заниматься спортом в современном 25-метровом крытом бассейне, рассчитанном на шесть дорожек. По информации регионального комитета строительства, уже завершены работы по укладке теплотрассы для бассейна, внешних систем водоснабжения и водоотведения, устройству фундаментов, подвала, чаши бассейна, собран каркас из металлоконструкций, возведены внутренние перегородки здания.
Отметим, что это будет первый крытый бассейн, построенный в селе Волгоградской области, раньше этим могли похвастать только городские населенные пункты региона.
В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы и параллельно монтируются внутренние инженерные коммуникации. На завершение строительства выделено более 28 миллионов рублей.
Как мы сообщали ранее, помимо плавательной чаши в одноэтажном здании бассейна будет вестибюль с зоной ожидания, гардероб, регистратура, кабинеты для дежурного медперсонала и тренеров, раздевалки и душевые комнаты, санузлы, административные и хозяйственные помещения. Спортивное сооружение оборудуется пандусами и поручнями для людей с ограниченными физическими возможностями.
Создание спортивных объектов в отдаленных сельских районах способствует комплексному развитию территорий — одному из приоритетов долгосрочной стратегии Волгоградской области. За последние три года в области открылись футбольные поля в Урюпинске и Дубовке,
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