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12:58 (мск), источник: РИАЦ

Первый крытый бассейн в волгоградском селе сдадут до конца года

На завершение строительства выделено более 28 миллионов рублей.

Еще до конца года жители села Старая Полтавка Волгоградской области получат возможность заниматься спортом в современном 25-метровом крытом бассейне, рассчитанном на шесть дорожек. По информации регионального комитета строительства, уже завершены работы по укладке теплотрассы для бассейна, внешних систем водоснабжения и водоотведения, устройству фундаментов, подвала, чаши бассейна, собран каркас из металлоконструкций, возведены внутренние перегородки здания.

Отметим, что это будет первый крытый бассейн, построенный в селе Волгоградской области, раньше этим могли похвастать только городские населенные пункты региона.

В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы и параллельно монтируются внутренние инженерные коммуникации. На завершение строительства выделено более 28 миллионов рублей.

Как мы сообщали ранее, помимо плавательной чаши в одноэтажном здании бассейна будет вестибюль с зоной ожидания, гардероб, регистратура, кабинеты для дежурного медперсонала и тренеров, раздевалки и душевые комнаты, санузлы, административные и хозяйственные помещения. Спортивное сооружение оборудуется пандусами и поручнями для людей с ограниченными физическими возможностями.

Создание спортивных объектов в отдаленных сельских районах способствует комплексному развитию территорий — одному из приоритетов долгосрочной стратегии Волгоградской области. За последние три года в области открылись футбольные поля в Урюпинске и Дубовке, физкультурно-оздоровительные комплексы во Фроловском и Новониколаевском районах. Построены 12 универсальных спортплощадок, современный комплекс открытого типа для адаптивных видов спорта. Реконструированы стадионы в Калачевском и Алексеевском районах.

Не забыта и столица региона — построен ФОК в Кировском районе. В этом году открылся современный физкультурно-оздоровительный центр с бассейном в Ворошиловском районе Волгограда. В прошлом году реконструирован возвращенный в муниципальную собственность стадион «Пищевик», восстанавливается «Нефтяник». Развитие спортивной инфраструктуры региона будет продолжено.

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