В Калининграде отключен свет на 20 улицах
В зону отключения также попало садовое общество «Орбита».
В зону отключения также попало садовое общество «Орбита».
В областном центре в среду отключено электроснабжение почти двух десятков улиц. На трех улицах нет воды, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в
Причина — ремонтные работы.
— ул. Иванникова, 1, 3а, 2−4, 7 — с 9:00 до 20:00;.
— ул. Колоскова, 3−17, ул. Свободная 28−32 — с 9:00 до 17:00;.
— ул. Серова, 1−5, 2−4, пер. Полевой, 1−19а, 6−26 — с 9:00 до 18:00;.
— ул. Герцена, 6, 20
Ремонт 100-мм водовода потребовал отключения холодной воды в домах по ул. Батальной, 62−86, 62 — с 9:00 до 18:00, по этим же адресам будет отсутствовать и горячая вода. Для работ на 500-мм водоводе с 10:00 до 18:00 перекрыли холодную воду на ул. Печатной, 23−29, 26а, 28, 43 (детский сад № 124), 45, 51, ул. П. Морозова, 141−141а.
Все контакты диспетчерских коммунальных служб доступны в «Справке Нового Калининграда.Ru».