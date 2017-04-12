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13:00 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде отключен свет на 20 улицах

В зону отключения также попало садовое общество «Орбита».

Источник: Reuters

В областном центре в среду отключено электроснабжение почти двух десятков улиц. На трех улицах нет воды, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пресс-службе горадминистрации.

Причина — ремонтные работы. Из-за них от электроснабжения отключены дома по адресам:

 — ул. Иванникова, 1, 3а, 2−4, 7 — с 9:00 до 20:00;.

 — ул. Колоскова, 3−17, ул. Свободная 28−32 — с 9:00 до 17:00;.

 — ул. Серова, 1−5, 2−4, пер. Полевой, 1−19а, 6−26 — с 9:00 до 18:00;.

 — ул. Герцена, 6, 20 б-г, 28, 30−34 (в том числе котельная), 31- 35, 34а, 44, 46, ул. Раевского, 1, 3, 9а, 10−10а- в, 11, 15- 19, 22, 24 В, 23- 27, 33, 35, 41, ул. Глинки, 26, ул. К. Цеткин, 30, 41−81, 42- 88, ул. Павлова, 8, ул. Колхозная, 28- 32, пер. Чернышевского, 2−14, ул. Банковская, 1−1а, 2, 4, 17−23, ул. Коммунальная, 45−105, 50−68, 107- 117, ул. Кропоткина, 1, 3, ул. В. Котика, 20, 21−23, ул. Левитана, 4а, 13, 14, ул. Борисовский бульвар, 1, 8, ул. Станиславского, 60−66, в садовом обществе «Орбита» — с 9:00 до 18.00.

Ремонт 100-мм водовода потребовал отключения холодной воды в домах по ул. Батальной, 62−86, 62 — с 9:00 до 18:00, по этим же адресам будет отсутствовать и горячая вода. Для работ на 500-мм водоводе с 10:00 до 18:00 перекрыли холодную воду на ул. Печатной, 23−29, 26а, 28, 43 (детский сад № 124), 45, 51, ул. П. Морозова, 141−141а.

Все контакты диспетчерских коммунальных служб доступны в «Справке Нового Калининграда.Ru».

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