Ищенко: Я останусь послом ЧМ-2018, несмотря на назначение врио вице-премьера

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко сохранит статус посла чемпионата мира по футболу 2018 года, несмотря на назначение врио вице-премьера правительства Калининградской области. Об этом сообщает сайт welcome2018.com.

«Чемпионат мира по футболу — грандиозное событие, быть причастным к нему большая честь для меня, — сказала Ищенко. — Я сохраняю роль посла города-организатора ЧМ-2018. Планирую и дальше посещать областные и федеральные мероприятия, которые будут проходить в этой связи, принимать участие в продвижении нашего региона и его подготовке к мировому футбольному первенству».

Ищенко в должности врио вице-премьера Калининградской области курирует агентство по делам молодёжи, в ведении которого центр подготовки городских волонтёров ЧМ-2018.

Будет уделено большое внимание обучению команды добровольцев, которые создадут атмосферу спортивного праздника, — отметила Ищенко.

Врио губернатора Антон Алиханов предложил спортсменке занять пост вице-премьера в январе 2017. Она дала предварительное согласие и взяла время на принятие окончательного решения. В марте глава региона сообщил, что Ищенко дала положительный ответ.

Наталья Ищенко является 19-кратной чемпионкой мира по синхронному плаванию. Кроме того, она пять раз выигрывала Олимпийские игры. В течение десяти лет Ищенко занималась под руководством калининградских тренеров. Осенью 2015 года она стала послом Калининграда на Чемпионате мира по футболу 2018 года.