Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои»
Объяснено внешнее сходство мужей и жен
Покупатель отсудил двойную стоимость дома у застройщика
Рожденная в поезде девочка получит два свидетельства о рождении
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полетеРассказ о нештатных ситуациях, которые могли привести к гибели Юрия Гагарина в ходе его миссии на орбиту
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
Путин «планирует начать войну» - СМИ
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
"Очень красивая": Тарасов оценил фото Бузовой в бикини
"Массовое убийство у вас дома": Собчак - Путину
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
12:59 (мск), источник: Калининград.Ru

Ищенко: Я останусь послом ЧМ-2018, несмотря на назначение врио вице-премьера

Прославленная спортсменка будет принимать участие во всех официальных мероприятиях.

Источник: Калининград.Ru

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко сохранит статус посла чемпионата мира по футболу 2018 года, несмотря на назначение врио вице-премьера правительства Калининградской области. Об этом сообщает сайт welcome2018.com.

«Чемпионат мира по футболу — грандиозное событие, быть причастным к нему большая честь для меня, — сказала Ищенко. — Я сохраняю роль посла города-организатора ЧМ-2018. Планирую и дальше посещать областные и федеральные мероприятия, которые будут проходить в этой связи, принимать участие в продвижении нашего региона и его подготовке к мировому футбольному первенству».

Ищенко в должности врио вице-премьера Калининградской области курирует агентство по делам молодёжи, в ведении которого центр подготовки городских волонтёров ЧМ-2018.

Будет уделено большое внимание обучению команды добровольцев, которые создадут атмосферу спортивного праздника, — отметила Ищенко.

Врио губернатора Антон Алиханов предложил спортсменке занять пост вице-премьера в январе 2017. Она дала предварительное согласие и взяла время на принятие окончательного решения. В марте глава региона сообщил, что Ищенко дала положительный ответ.

Наталья Ищенко является 19-кратной чемпионкой мира по синхронному плаванию. Кроме того, она пять раз выигрывала Олимпийские игры. В течение десяти лет Ищенко занималась под руководством калининградских тренеров. Осенью 2015 года она стала послом Калининграда на Чемпионате мира по футболу 2018 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Почему бастуют „тунеядцы”»: как живётся белорусам в сравнении с калининградцами
Путин констатировал деградацию доверия в отношениях России и США
ЕР рекомендовала отозвать закон о праве полиции стрелять в толпе
Скончался еще один пострадавший при теракте в Петербурге
Минздрав опроверг планы по лишению безработных полисов ОМС
Казахстан откажется от кириллицы и перейдет на латиницу
Алексею Улюкаеву продлили домашний арест
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полете
Спорт
Кубок Гагарина: почему преимущество «Магнитки» — выгода для СКА СКА как будто все спланировал: начало серии и возможный решающий матч финала - в Магнитогорске, а польза есть и для петербуржцев
Авто
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка Toyota FT-4X. Пожалуй, это самый яркий автомобиль всего автосалона в Нью-Йорке. Признаться, от «Тойоты», которая имеет в общем-то консервативный имидж, не ожидаешь настолько смелого проекта
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Покупатель отсудил двойную стоимость дома у застройщика
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
На Южном Урале начальник поезда принял роды у пассажирки Инцидент произошел, когда поезд №97 Кисловодск-Тында проезжал станцию Миасс в Челябинской области.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь