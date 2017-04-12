Ищенко: Я останусь послом ЧМ-2018, несмотря на назначение врио вице-премьера
Прославленная спортсменка будет принимать участие во всех официальных мероприятиях.
Прославленная спортсменка будет принимать участие во всех официальных мероприятиях.
Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко сохранит статус посла чемпионата мира по футболу 2018 года, несмотря на назначение врио
«Чемпионат мира по футболу — грандиозное событие, быть причастным к нему большая честь для меня, — сказала Ищенко. — Я сохраняю роль посла
Ищенко в должности врио
Будет уделено большое внимание обучению команды добровольцев, которые создадут атмосферу спортивного праздника, — отметила Ищенко.
Врио губернатора Антон Алиханов предложил спортсменке занять пост
Наталья Ищенко является 19-кратной чемпионкой мира по синхронному плаванию. Кроме того, она пять раз выигрывала Олимпийские игры. В течение десяти лет Ищенко занималась под руководством калининградских тренеров. Осенью 2015 года она стала послом Калининграда на Чемпионате мира по футболу 2018 года.