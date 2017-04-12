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13:42 (мск), источник: Volga News

В Самарской области пройдет Всероссийский день посадки леса

В рамках Года экологии весной в Самарской области по инициативе Рослесхоза будет проходить Всероссийский день посадки леса.

Акция проводится региональным министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования совместно с Общественной палатой Самарской области, администрациями городов и районов, областным министерством образования и науки.

Во всех городах и районах области пройдет посадка леса, закладка памятных аллей, парков и скверов, посадка саженцев деревьев и кустарников.

В акции примут участие жители, представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, сотрудники лесничеств, экологических, транспортных, общественных организаций, студенты, школьники, кадеты — всего более шести тысяч человек.

За время проведения Всероссийского дня посадки леса в губернии планируют высадить 1,5 млн сеянцев и саженцев древесных и кустарниковых пород (сосна, дуб, береза, клен) на площади 313 гектаров. Работы пройдут в 16 лесничествах и 58 участковых лесничествах.

Предполагается, что акция будет проходить с 13 апреля по 10 мая, но срок может меняться в зависимости от погодных условий.

Жители области, желающие принять участие в посадке леса, могут подать заявку главным лесничим (по телефону и электронной почте) с указанием данных об ответственном лице, наименование организации, количестве участников, виде транспортного средства. Контакты лесничих можно посмотреть на сайте областного минлесхоза.

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