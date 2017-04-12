В Омске из-за резкого запаха газа введен режим НМУ

В Омске ввели особый режим из-за выбросов. Всем предприятиям города запретили выполнять операции, которые могут привести к загрязнению окружающей среды.

Причиной перевода города на такой режим стали неблагоприятные погодные условия. Сейчас в Омске безветренная погода, из-за этого выбросы опускаются к поверхности земли и их активно вдыхают горожане, рассказали в региональном минприроды.

С ночи специалисты собирают пробы воздуха. Выявлены новые выбросы. Пока не сообщалось, насколько опасной может быть концентрация вредных веществ в атмосфере на этот раз. Однако из всех районов Омска поступают сообщения о едком запахе.

Напомним, в марте жители города жаловались на едкий запах на улице. Сначала причиной загрязнений считали работы, которые проводились с нарушениями на буферных прудах ОНПЗ.