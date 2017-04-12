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12:58 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе всех желающих приглашают написать Региональный диктант по башкирскому языку

УФА, 12 апр 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Всех желающих приглашают написать Региональный диктант по башкирскому языку.

Он состоится 22 апреля и будет проходить одновременно в главном корпусе Башкирского государственного университета (аудитории 01,02), его институтах, филиалах, а также в общеобразовательных школах Уфы, Бирска, Салавата, Сибая, Стерлитамака, Нефтекамска, Белорецка, Ишимбая, Мелеуза, Учалов и в соседних с республикой регионах. Начало в 10 часов.

Как сообщили в деканате факультета башкирской филологии и журналистики БашГУ, вопрос о том, кто в этом году будет читать текст, пока обсуждается. В прежние годы его читали народный артист России и Башкортостана, лауреат Государственной премии РБ имени С. Юлаева, актер Башкирского драмтеатра имени М. Гафури, переводчик многих классических и современных пьес на башкирский язык Хурматулла Утяшев и диктор, народный артист РБ Ахат Муртазин.

Региональный диктант по башкирскому языку впервые состоялся в апреле 2015 года. Автор идеи — известный журналист Рашида Магадиева. Организаторы и в этом году ожидают большое количество людей, желающих проверить свои знания.

Эта акция неизменно вызывает интерес. Многие люди желают проверить, насколько правильно они говорят и пишут на родном языке, услышать живую художественную речью. Поэтому важно поддерживать такие мероприятия, считают инициаторы диктанта — факультет башкирской филологии и журналистики БашГУ.

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