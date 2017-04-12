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14:11 (мск), источник: Калининград.Ru

Суд отменил разрешение на строительство шестиэтажной гостиницы в Зеленоградске

Инвестор планировал возвести объект на участке по улицам Чкалова и Володарского.

Источник: Калининград.Ru

В Зеленоградске признали незаконным выданное властями разрешение на строительство шестиэтажной гостиницы. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областного суда.

С иском к администрации муниципалитета обратился первый заместитель прокурора области. В обосновании он указал, что в октябре 2011 года зеленоградские власти предоставили в аренду компании земельный участок по улицам Чкалова и Володарского. В конце января 2016 года мэрия выдала фирме разрешение на строительство гостиницы апартаментного типа. Проект отеля предполагал семь этажей, один из которых подземный.

Однако по правилам землепользования и застройки территория для гостиницы находится в зоне ОДЗ 4 для обслуживания объектов для производственной и предпринимательской деятельности. Максимальная высота строений не должна превышать пять этажей, включая мансарду.

В июне 2016 года по итогам публичных слушаний глава администрации муниципалитета разрешил инвестору отклониться от предельных параметров объекта. Он предоставил возможность построить здание высотой пять этажей и делать дополнительную мансарду.

Прокурор посчитал, что власти выдали разрешение с нарушением. Кроме того, организация не предоставила в мэрию положительное заключение государственной экологической экспертизы. Зеленоградский суд признал документы на строительство гостиницы незаконными. Решение пока не вступило в силу.

Федеральный арбитражный суд СЗФО в 2014 году уже запрещал ООО «СтройБиз» строительство девятиэтажного апарт-отеля в Зеленоградске в районе улиц Чкалова-Володарского. Как сообщалось на официальном сайте города, судебные разбирательства длились более двух лет. Новый проект строительства гостиницы на этом земельном участке выносили на публичное обсуждение жителей города.

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