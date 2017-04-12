Прокуратура потребовала убрать с набережной Москвы-реки корабль «Брюсов»

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Судно «Валерий Брюсов» будет убрано с Крымской набережной столицы по требованию Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, говорится в сообщении, размещенном на сайте надзорного ведомства в среду.

«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте провела проверку законности размещения судна “Валерий Брюсов”, пришвартованного на Крымской набережной Москвы. Установлено, что в нарушение п. 2 ч.1 ст. 11 Водного кодекса РФ стоечное судно работает в формате арт-центра на воде и эксплуатируется без договора водопользования», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в связи с выявленными прокуратурой нарушениями в Замоскворецкий районный суд Москвы подано исковое заявление «об обязании собственника судна “Валерий Брюсов” — ОАО “Московский туристический флот” освободить Крымскую набережную Москвы». Решениями судов первой и апелляционной инстанций требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

«Кроме того, по постановлениям прокуратуры ОАО “Московский туристический флот” и генеральный директор привлечены к административной ответственности по ст.7.6 Кодекса об административных правонарушениях РФ (пользование водным объектом в отсутствие документов, на основании которых возникает данное право) с назначением штрафов в размере 50 и 10 тыс. рублей соответственно», — говорится в сообщении.

Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.