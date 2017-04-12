Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
Объяснено внешнее сходство мужей и жен
Покупатель отсудил двойную стоимость дома у застройщика
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полетеРассказ о нештатных ситуациях, которые могли привести к гибели Юрия Гагарина в ходе его миссии на орбиту
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство
Рожденная в поезде девочка получит два свидетельства о рождении
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
Путин «планирует начать войну» - СМИ
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
"Очень красивая": Тарасов оценил фото Бузовой в бикини
"Массовое убийство у вас дома": Собчак - Путину
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10Уйгурская проблема Китая
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
12США нанесли ракетный удар по Сирии
14:06 (мск), источник: Интерфакс

В Москве выявили более тысячи нелегальных автобусов

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Более 1 тысяч нелегальных автобусов выявлены в Москве с начала года, сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

Источник: РИА "Новости"

«С начала года более 1000 автобусов арестованы, задержаны или изъяты за нарушения транспортного законодательства. Органы госнадзора и сотрудники “Организатора перевозок” выявили 1256 нарушений, большинство из которых зафиксированы на маршрутах из Москвы в область», — сказал Ликсутов «Интерфаксу» в среду.

Он отметил, что одним из самых частых нарушений является отсутствие страховки жизни и здоровья пассажиров.

«Кроме того, нелегальные компании часто игнорируют технический осмотр, а у водителей отсутствуют документы о прохождении медицинского осмотра. Таким образом, они не только не могут полноценно обеспечить безопасность и комфорт пассажиров во время поездки, но и просто рискуют их жизнями», — сказал заммэра.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Назарбаев распорядился перевести казахский алфавит на латиницу
Трамп обвинил Россию в нынешней ситуации в Сирии и оскорбил Асада
Назарбаев распорядился перевести казахский алфавит на латиницу
Путин констатировал деградацию доверия в отношениях России и США
Захарова пожаловалась на устроенный журналистами из США «базар»
Скончался еще один пострадавший при теракте в Петербурге
ЕР рекомендовала отозвать закон о праве полиции стрелять в толпе
Казахстан откажется от кириллицы и перейдет на латиницу
Суд оставил в силе арест Никиты Белых
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полете
Спорт
Кубок Гагарина: почему преимущество «Магнитки» — выгода для СКА СКА как будто все спланировал: начало серии и возможный решающий матч финала - в Магнитогорске, а польза есть и для петербуржцев
Авто
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка Toyota FT-4X. Пожалуй, это самый яркий автомобиль всего автосалона в Нью-Йорке. Признаться, от «Тойоты», которая имеет в общем-то консервативный имидж, не ожидаешь настолько смелого проекта
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
В Петербурге расширят зону платной парковки
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство Актер поделился плюсами и минусами позднего отцовства.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь