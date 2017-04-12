В Москве выявили более тысячи нелегальных автобусов

«С начала года более 1000 автобусов арестованы, задержаны или изъяты за нарушения транспортного законодательства. Органы госнадзора и сотрудники “Организатора перевозок” выявили 1256 нарушений, большинство из которых зафиксированы на маршрутах из Москвы в область», — сказал Ликсутов «Интерфаксу» в среду.

Он отметил, что одним из самых частых нарушений является отсутствие страховки жизни и здоровья пассажиров.

«Кроме того, нелегальные компании часто игнорируют технический осмотр, а у водителей отсутствуют документы о прохождении медицинского осмотра. Таким образом, они не только не могут полноценно обеспечить безопасность и комфорт пассажиров во время поездки, но и просто рискуют их жизнями», — сказал заммэра.