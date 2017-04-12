Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе»
Тело умершей в ожидании приема пациентки пролежало ночь у двери кабинета врача
Усманов заявил об обмене «усадьбы Медведева» на дом для сестры
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полетеРассказ о нештатных ситуациях, которые могли привести к гибели Юрия Гагарина в ходе его миссии на орбиту
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
Путин «планирует начать войну» - СМИ
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
"Очень красивая": Тарасов оценил фото Бузовой в бикини
"Массовое убийство у вас дома": Собчак - Путину
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10Уйгурская проблема Китая
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
12США нанесли ракетный удар по Сирии
13:39 (мск), источник: Uralpress.ru

Быть бдительными и жить так, как жили — силовики рассказали о контртеррористических мерах в Челябинске

После проведённого в Санкт-Петербурге 3 апреля теракта и взрыва через три дня после этого во дворе одной из школ в Ростове-на-Дону многие жители крупных городов озадачились, стоит ли теперь посещать места большого скопления людей. Ответ на панику, охватившую многих жителей Челябинска, дал начальник Управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Челябинской области Валерий Манаев.

«Я считаю, что с учётом принимаемых нами мер гражданам не стоит прятаться в своих квартирах. Надо продолжать жить так, как жили до этого, но при этом быть бдительными в случае нахождения подозрительных предметов. Перед началом крупных мероприятий с большим скоплением людей мы проводим комплекс антитеррористической защищённости», — объяснил свою позицию Валерий Манаев.

В Челябинске и области полицией предпринимается ряд мер, чтобы обезопасить город от возможных терактов. ГУ МВД по Челябинской области проводит мероприятия по обучению персонала и работников образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, торгово-развлекательных центров. Им рассказывают об основных действиях в случае обнаружения подозрительных предметов.

Что касается школ, то там также проводятся работы с учащимися и педагогами по вопросам антитеррора. Кроме того, на сегодняшний день во многих образовательных учреждениях начались субботники, дети выходят убирать листву и мусор в школьные дворы. Некоторые родители настаивают на том, чтобы учащиеся прибирались в классах во избежание повтора случая, произошедшего в Ростове-на-Дону. Однако начальник Управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Челябинской области заверил, что в настоящий момент проводится обход территорий школ, чтобы исключить нахождение подобных подозрительных предметов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Челябинское УФАС против Миндора: антимонопольщики оспаривают ряд аукционов на ремонт дорог
Путин констатировал деградацию доверия в отношениях России и США
Захарова пожаловалась на устроенный журналистами из США «базар»
Скончался еще один пострадавший при теракте в Петербурге
ЕР рекомендовала отозвать закон о праве полиции стрелять в толпе
Казахстан откажется от кириллицы и перейдет на латиницу
Суд оставил в силе арест Никиты Белых
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полете
Спорт
Кубок Гагарина: почему преимущество «Магнитки» — выгода для СКА СКА как будто все спланировал: начало серии и возможный решающий матч финала - в Магнитогорске, а польза есть и для петербуржцев
Авто
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка Toyota FT-4X. Пожалуй, это самый яркий автомобиль всего автосалона в Нью-Йорке. Признаться, от «Тойоты», которая имеет в общем-то консервативный имидж, не ожидаешь настолько смелого проекта
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
В Петербурге расширят зону платной парковки
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство Актер поделился плюсами и минусами позднего отцовства.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь