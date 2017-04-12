Быть бдительными и жить так, как жили — силовики рассказали о контртеррористических мерах в Челябинске
После проведённого в
После проведённого в
«Я считаю, что с учётом принимаемых нами мер гражданам не стоит прятаться в своих квартирах. Надо продолжать жить так, как жили до этого, но при этом быть бдительными в случае нахождения подозрительных предметов. Перед началом крупных мероприятий с большим скоплением людей мы проводим комплекс антитеррористической защищённости», — объяснил свою позицию Валерий Манаев.
В Челябинске и области полицией предпринимается ряд мер, чтобы обезопасить город от возможных терактов. ГУ МВД по Челябинской области проводит мероприятия по обучению персонала и работников образовательных учреждений, учреждений здравоохранения,
Что касается школ, то там также проводятся работы с учащимися и педагогами по вопросам антитеррора. Кроме того, на сегодняшний день во многих образовательных учреждениях начались субботники, дети выходят убирать листву и мусор в школьные дворы. Некоторые родители настаивают на том, чтобы учащиеся прибирались в классах во избежание повтора случая, произошедшего в