Быть бдительными и жить так, как жили — силовики рассказали о контртеррористических мерах в Челябинске

«Я считаю, что с учётом принимаемых нами мер гражданам не стоит прятаться в своих квартирах. Надо продолжать жить так, как жили до этого, но при этом быть бдительными в случае нахождения подозрительных предметов. Перед началом крупных мероприятий с большим скоплением людей мы проводим комплекс антитеррористической защищённости», — объяснил свою позицию Валерий Манаев.

В Челябинске и области полицией предпринимается ряд мер, чтобы обезопасить город от возможных терактов. ГУ МВД по Челябинской области проводит мероприятия по обучению персонала и работников образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, торгово-развлекательных центров. Им рассказывают об основных действиях в случае обнаружения подозрительных предметов.