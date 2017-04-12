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14:25 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Начальник поезда Кисловодск — Тында принял роды у пассажирки

Жительница Ростова-на-Дону родила девочку в вагоне поезда, следовавшего по маршруту Кисловодск — Тында.

Инцидент произошел 11 апреля в поезде № 97 Кисловодск — Тында (Дальневосточный филиал АО «ФПК») на станции Миасс Южно-Уральской железной дороги. У одной из пассажирок поездка неожиданно начались схватки.

«До приезда медиков роды принял начальник поезда Олег Чернышов, который обеспечил надлежащее санитарное состояние в вагоне и выполнил все необходимые операции (перерезал пуповину, обмыл и обработал ребенка антисептическими средствами)», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ДВЖД.

Роженицей оказалась жительница Ростова-на-дону. У женщины родилась здоровая девочка, которую вместе с ней направили в родильный дом, сообщает 161.ru со ссылкой на начальника отдела по работе со СМИ ЮУЖД Наталью Драгомирецкую.

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