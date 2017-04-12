Начальник поезда Кисловодск — Тында принял роды у пассажирки

Инцидент произошел 11 апреля в поезде № 97 Кисловодск — Тында (Дальневосточный филиал АО «ФПК») на станции Миасс Южно-Уральской железной дороги. У одной из пассажирок поездка неожиданно начались схватки.

«До приезда медиков роды принял начальник поезда Олег Чернышов, который обеспечил надлежащее санитарное состояние в вагоне и выполнил все необходимые операции (перерезал пуповину, обмыл и обработал ребенка антисептическими средствами)», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ДВЖД.