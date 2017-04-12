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14:25 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Незаконно хранящееся оружие смогут сдать за вознаграждение жители Дона

Деньги можно получить также за сданные взрывчатку и боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Незаконно хранящееся оружие смогут сдать за вознаграждение жители Ростовской области.

Согласно информации из официальных источников, постановление о вознаграждении за добровольно сданное гражданами оружие и боеприпасы, находящиеся в незаконном хранении, приняло донское правительство.

По решению областных властей за сданный пистолет или револьвер можно получить 5000 рублей, за автомат или пулемет — 8000 рублей, за гранатомет — 10000 рублей.

Размер вознаграждения за один грамм взрывчатого вещества составит 10 рублей.

Кроме того, жители Дона смогут получить 500 рублей за сдачу боеприпаса (бомба, мина, граната или снаряд) времен ВОВ.

Граждане, добровольно сдавшие оружие, освобождаются от ответственности за его хранение.

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