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14:27 (мск), источник: Новая Кубань

Краснодарцам в честь Пасхи подарят праздничные мероприятия

Концерт состоится на Пушкинской площади.

Источник: AP 2017

Краснодар. 12 апр. — Новая Кубань. Праздновать Светлое Христово Воскресенье начнут 16 апреля в 12:00. На Пушкинской площади в Краснодаре выступит Кубанский казачий хор.

Также для гостей мероприятия концертную программу подготовили ансамбль казачьей песни «Криница», вокально-хореографический ансамбль «Русь» из города Владимир и звезды нашей филармонии.

Праздничные мероприятия ориентированы на разные возрастные категории кубанцев. Для детей будут работать анимационные площадки. Им предложат принять участие в различных традиционных играх и забавах.

На площади организуют выставку-ярмарку изделий декоративно-прикладного искусства и народных ремесел.

Неподалеку на глазах у гостей студенты Краснодарского художественного училища будут на открытом воздухе набрасывать эскизы своих картин.

А возле музея им. Коваленко пройдет представление кукольных театров.

Министерство культуры Краснодарского края сообщает, что программа праздничных мероприятий рассчитана до 18:00.

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