Краснодарцам в честь Пасхи подарят праздничные мероприятия
Концерт состоится на Пушкинской площади.
Концерт состоится на Пушкинской площади.
Краснодар. 12 апр. — Новая Кубань. Праздновать Светлое Христово Воскресенье начнут 16 апреля в 12:00. На Пушкинской площади в Краснодаре выступит Кубанский казачий хор.
Также для гостей мероприятия концертную программу подготовили ансамбль казачьей песни «Криница»,
Праздничные мероприятия ориентированы на разные возрастные категории кубанцев. Для детей будут работать анимационные площадки. Им предложат принять участие в различных традиционных играх и забавах.
На площади организуют
Неподалеку на глазах у гостей студенты Краснодарского художественного училища будут на открытом воздухе набрасывать эскизы своих картин.
А возле музея им. Коваленко пройдет представление кукольных театров.
Министерство культуры Краснодарского края сообщает, что программа праздничных мероприятий рассчитана до 18:00.