Краснодарцам в честь Пасхи подарят праздничные мероприятия

Краснодар. 12 апр. — Новая Кубань. Праздновать Светлое Христово Воскресенье начнут 16 апреля в 12:00. На Пушкинской площади в Краснодаре выступит Кубанский казачий хор.



Также для гостей мероприятия концертную программу подготовили ансамбль казачьей песни «Криница», вокально-хореографический ансамбль «Русь» из города Владимир и звезды нашей филармонии.



Праздничные мероприятия ориентированы на разные возрастные категории кубанцев. Для детей будут работать анимационные площадки. Им предложат принять участие в различных традиционных играх и забавах.



На площади организуют выставку-ярмарку изделий декоративно-прикладного искусства и народных ремесел.



Неподалеку на глазах у гостей студенты Краснодарского художественного училища будут на открытом воздухе набрасывать эскизы своих картин.



А возле музея им. Коваленко пройдет представление кукольных театров.



Министерство культуры Краснодарского края сообщает, что программа праздничных мероприятий рассчитана до 18:00.