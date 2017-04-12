Москвичей предупредили о мокром снеге с грозой и градом
Погода в столице в ближайшие часы резко ухудшится.
Погода в столице в ближайшие часы резко ухудшится.
Штормовое предупреждение объявлено в Москве на остаток дня и вечер среды, 12 апреля. Резкое ухудшение погоды произойдет в ближайшие часы, сообщается на сайте столичного управления МЧС.
В городе ожидается дождь, мокрый снег, гроза и град. Все это будет сопровождаться усилением ветра с порывами до 17 метров в секунду.
В МЧС предупредили, что на улицах возможны подтопления и размывы грунта, увеличение количества аварий и заторов
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) попросил автомобилистов воздержаться от поездок на личном автомобиле в связи с ухудшением погоды. Кроме того, уточняется в поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ релизе, с наступлением теплой погоды количество машин в центре города выросло.
В ЦОДД добавили, что уже около полудня загруженность дорог в Москве составляла 6 баллов, к вечеру прогнозируются пробки до 9 баллов.