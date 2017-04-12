Москвичей предупредили о мокром снеге с грозой и градом

Штормовое предупреждение объявлено в Москве на остаток дня и вечер среды, 12 апреля. Резкое ухудшение погоды произойдет в ближайшие часы, сообщается на сайте столичного управления МЧС.

В городе ожидается дождь, мокрый снег, гроза и град. Все это будет сопровождаться усилением ветра с порывами до 17 метров в секунду.