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14:58 (мск), источник: Мослента

Москвичей предупредили о мокром снеге с грозой и градом

Погода в столице в ближайшие часы резко ухудшится.

Источник: Reuters

Штормовое предупреждение объявлено в Москве на остаток дня и вечер среды, 12 апреля. Резкое ухудшение погоды произойдет в ближайшие часы, сообщается на сайте столичного управления МЧС.

В городе ожидается дождь, мокрый снег, гроза и град. Все это будет сопровождаться усилением ветра с порывами до 17 метров в секунду.

В МЧС предупредили, что на улицах возможны подтопления и размывы грунта, увеличение количества аварий и заторов из-за плохой видимости и сложных дорожных условий. Также горожан просят избегать деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) попросил автомобилистов воздержаться от поездок на личном автомобиле в связи с ухудшением погоды. Кроме того, уточняется в поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ релизе, с наступлением теплой погоды количество машин в центре города выросло.

В ЦОДД добавили, что уже около полудня загруженность дорог в Москве составляла 6 баллов, к вечеру прогнозируются пробки до 9 баллов.

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