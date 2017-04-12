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17:19 (мск), источник: Вести Сочи

На Пасху и Радоницу в Сочи увеличат число автобусов

16 и 25 апреля, когда горожане будут отмечать Пасху и Родительский день, автобусы и маршрутки будут ходить чаще. В основном это касается маршрутов, следующих до городских кладбищ.

Источник: Вести Сочи

В Центральном районе к кладбищу на улице Дагомысской можно будет приехать на следующих маршрутах:

— № 2 ост. горбольница № 4 — Дорога на Большой Ахун.

— № 6 сан. Салют — ж/д вокзал «Сочи» — ост. горбольница № 4.

— № 15 морвокзал — ул. Альпийская (Видовая башня).

— № 22 ост. к/т «Аэлита» — ул. Альпийская (ост. Кооперативные гаражи).

— № 24 морвокзал — мемориал — ул. Альпийская (ост. Докучаева).

— № 30 ост. горбольница № 4 — ост. школа-интернат № 2 — ул. Волжская (сан. Ставрополье) — ул. Полтавская.

— № 45 ост. горбольница № 4 — ул. Туапсинская — ул. Буковая.

— № 46 д/с № 110 — ул. Туапсинская — ост. горбольница № 4.

На городское кладбище в селе Барановка будут курсировать автобусы № 104 от улицы Клубничной до улицы Высокогорной.

На кладбище в селе Раздольном можно будет добраться на маршрутах № 37 и № 38.

На хостинское кладбище (улица Леси Украинки) можно доехать на маршруте № 118 «Село Орел — Изумруд — Кудепста — с/х Приморский».

На адлерское кладбище будет курсировать маршрут № 59 «ж/д вокзал “Адлер” — Золотой гребешок». На кладбище в селе Молдовка — маршрут № 138 «ж/д вокзал “Адлер” — ул. Ленина — ул. Тимашевская».

На кладбище в Дагомысе, расположенном на улице Семашко и в поселке Лоо, можно будет доехать на маршрутах № 143 «Дагомыс — село Верхнее Уч-Дере», № 155 «ж/д вокзал «Сочи» — село Нижнее Уч-Дере — Лоо — село Зубова Щель — ж/д «Лазаревское», № 155к «ж/д вокзал «Сочи» — село Нижнее Уч-Дере — Лоо».

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