В Волгограде на первомайскую демонстрацию выйдет около 25 000 человек

25 000 волгоградцев примет участие в шествиях и митингах 1 мая.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», областной Совет профсоюзов планирует провести одну из самых массовых первомайских манифестаций в Южном федеральном округе. На улицу выйдут члены профсоюзных организаций, представители областной и городской администраций, политических партий и общественных организаций, работники малого и среднего бизнеса, ветераны, студенты.

Сбор первомайской колонны профсоюзов начнется в 8:30 на площади имени Ленина. А в 10:30 на площади Павших Борцов состоится митинг.