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14:46 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде на первомайскую демонстрацию выйдет около 25 000 человек

Облсовпроф планирует провести одну из самых массовых акций в ЮФО, приуроченных ко Дню международной солидарности трудящихся.

25 000 волгоградцев примет участие в шествиях и митингах 1 мая.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», областной Совет профсоюзов планирует провести одну из самых массовых первомайских манифестаций в Южном федеральном округе. На улицу выйдут члены профсоюзных организаций, представители областной и городской администраций, политических партий и общественных организаций, работники малого и среднего бизнеса, ветераны, студенты.

Сбор первомайской колонны профсоюзов начнется в 8:30 на площади имени Ленина. А в 10:30 на площади Павших Борцов состоится митинг.

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