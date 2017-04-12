В Волгограде на первомайскую демонстрацию выйдет около 25 000 человек
Облсовпроф планирует провести одну из самых массовых акций в ЮФО, приуроченных ко Дню международной солидарности трудящихся.
Облсовпроф планирует провести одну из самых массовых акций в ЮФО, приуроченных ко Дню международной солидарности трудящихся.
25 000 волгоградцев примет участие в шествиях и митингах 1 мая.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», областной Совет профсоюзов планирует провести одну из самых массовых первомайских манифестаций в Южном федеральном округе. На улицу выйдут члены профсоюзных организаций, представители областной и городской администраций, политических партий и общественных организаций, работники малого и среднего бизнеса, ветераны, студенты.
Сбор первомайской колонны профсоюзов начнется в 8:30 на площади имени Ленина. А в 10:30 на площади Павших Борцов состоится митинг.