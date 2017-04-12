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14:47 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Фотоконкурс «Старость в радость» стартовал в Волгоградской области

Фотоконкурс «Старость в радость» стартовал в Волгоградской области.

В Волгоградской области в рамках регионального проекта «Молодые, поклонитесь старикам» стартовал конкурс фотографии под названием «Старость в радость».

Как стало известно ВДТВ, конкурс направлен на укрепление связей между поколениями и пройдет в нескольких номинациях.

Вплоть до 17 сентября молодые люди возрасте от 14 до 30 лет могут присылать фотоработы на электронную почту molodeg34@centermolinfo.ru.

Это может быть либо фотозарисовка «Бабушка рядышком с дедушкой» — фотографии пожилых семейных пар, либо «Семья начало всех начал…» — групповой портрет нескольких поколений семьи, либо «Нам года — не беда» — активный образ жизни пожилых людей.

Ознакомиться с подробными условиями участия можно на сайте комитета молодежной политики Волгоградской области.

Лучшие работы будут представлены на городской выставке в сентябре.

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