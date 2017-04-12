Зимние шины на летние менять пока рано — синоптики

Не спешите шины менять — к нам еще придут холода. Дорожные полицейские рекомендуют автомобилистам пока не менять зимние шины на летние. Сотрудники ГИБДД отмечают, что непостоянство весенних температур по-прежнему представляет опасность для водителей.

«Дорожное покрытие после ночных заморозков и осадков покрывается микропленкой льда, который может стать причиной серьезной аварии в случае управления транспортными средствами с летними шинами, — сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД. — Общепринятым температурным показателем к смене колес считается среднесуточный параметр плюс 7 градусов, при этом ночные показатели не должны опускаться ниже нуля».

О непостоянстве весенних температур напоминают и специалисты Новосибирского гидрометцентра. В апреле, сразу после Пасхи, в Новосибирске и районах области ожидаются ночные минусовые температуры и мокрый снег.

«До Пасхи ждем теплую погоду, затем возможна волна холода с осадками, после чего, в третьей декаде апреля, снова наступит потепление, — сообщил корреспонденту VN.ru пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин. — Примерно 17—18 апреля мы прогнозируем понижение температуры до минус 3−8 градусов и заморозки по ночам, а также осадки в виде мокрого снега. Кстати, напомню, что в прошлом году в первой декаде мая были аналогичные заморозки, шли осадки в виде мокрого снега».

Госавтоинспекторы напоминают, что только при положительных температурах сцепные свойства летних покрышек остаются высокими, при «минусе» резиновая смесь дубеет, и характеристики шин резко ухудшаются. Особое внимание водителей дорожные полицейские обращают на загородные поездки на дальние расстояния, когда благоприятные условия городской среды могут резко смениться на заснеженные трассы.