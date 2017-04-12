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13:46 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинской области родилось 239 Гагариных

А также — более 2 тыс. Титовых и 32 — Терешковых.

Назвать ребенка в честь героя своего времени — распространенная практика еще с советских времен. Ко Дню космонавтики в южноуральском ЗАГСе посчитали, сколько в регионе зарегистрировано полных тезок и однофамильцев великих космонавтов, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Начиная с 12 апреля 1961 года — когда в СССР был совершен первый полет в космос и в стране начали отмечать День космонавтики — в Челябинской области родилось четыре Гагарина Юрия Алексеевича — полных тесок первого космонавта с таким же именем, фамилией и отчеством. Юриев Гагариных в регионе зарегистрировано 22, а просто фамилия Гагарин упомянута в ЗАГСе 239 раз!

Если сравнивать с именами других прославленных космонавтов, то самая распространенная «космическая» фамилия в регионе — Титов, ее носят 2 тыс. 75 южноуральцев. Германов Титовых в области зарегистрировано девять, а вот совпадений фамилии имени и отчества — Герман Степанович Титов — ни одного.

Немало на Южном Урале родилось и Терешковых. Однофамилицами женщины космонавта являются 32 жительницы Челябинской области. Также в регионе насчитали пять Валентин Терешковых. Совпадений по фамилии, имени и отчеству не зарегистрированы.

Также в Челябинской области родилось 788 Леоновых и 35 Алексеев Леоновых, 68 — Гречко, 170 женщин по фамилии Савицкая и четыре Светланы с этой же фамилией, а еще 121 мужчин с фамилией Попович и один Павел Попович.

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