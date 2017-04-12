Егор Крид даст в Уфе бесплатный концерт

Поклонники Black Star Mafia трепещите. В Уфу едет один самых популярных представителей движения — Егор Крид. Автор и исполнитель хитов современности даст концерт в башкирской столице абсолютно бесплатно.

Кстати, споет Крид 12 июня, когда Уфа будет отмечать свой 443-й день рождения. Однако Егор приедет в гости к уфимцам еще раньше, правда, в качестве куратора KFC-батла в категории вокал. Организаторы уверяют, что в битве примут участие певцы от 14 лет, которые отправят заявки на официальный сайте компании.