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13:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Егор Крид даст в Уфе бесплатный концерт

Исполнитель выступит в честь дня рождения башкирской столицы.

Поклонники Black Star Mafia трепещите. В Уфу едет один самых популярных представителей движения — Егор Крид. Автор и исполнитель хитов современности даст концерт в башкирской столице абсолютно бесплатно.

Кстати, споет Крид 12 июня, когда Уфа будет отмечать свой 443-й день рождения. Однако Егор приедет в гости к уфимцам еще раньше, правда, в качестве куратора KFC-батла в категории вокал. Организаторы уверяют, что в битве примут участие певцы от 14 лет, которые отправят заявки на официальный сайте компании.

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