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14:54 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградцам предложили отслеживать движение автобусов по системе ГЛОНАСС

Узнать, где находится необходимый транспорт, можно в режиме онлайн. Волгоградцы при помощи системы ГЛОНАСС могут следить за движением автобусов на нужных им маршрутах.

Источник: РИАЦ

— Любой может зайти на сайт и увидеть в режиме реального времени, где находится необходимый ему транспорт, и выйти на остановку, — пояснил заместитель директора Центра управления пассажирскими перевозками Александр Редькин.

Пока нет единого расписания, за графиком движения автобусов, трамваев и троллейбусов при помощи глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) следят специалисты МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками».

— Ежедневно жителей Волгограда обслуживают сотни автобусов, трамваев и троллейбусов. Мы отслеживаем движение муниципального транспорта. Это очень трудоемкая работа, но она очень нужна для города. Сейчас только автобусов более 250. И их количество будет увеличено: весной появятся еще шесть вспомогательных маршрутов, которые будут обслуживать 70 автобусов, — рассказал Александр Редькин.

Специалисты Центра контролируют работу городского общественного транспорта при помощи ГЛОНАСС: операторы в режиме реального времени определяют, где находится подвижной состав и корректируют график, сообщая водителям о необходимости сократить или увеличить интервал.

— Например, если мы увидим, что какой-то автобус или троллейбус выбивается из графика, либо отстает, либо, наоборот, идет слишком быстро, наш сотрудник в режиме реального времени имеет возможность связаться с водителем посредством системы и отправить ему сообщение, где будет указано, что нужно либо притормозить, либо увеличить скорость движения. Таким образом оптимизируется интервал движения, а пассажиры не ждут на остановках своего транспорта больше положенного времени, — пояснил Александр Редькин.

В целях улучшения работы муниципальных транспортных предприятий результаты ежедневного мониторинга направляются в комитет транспорта, промышленности и связи администрации города Волгограда. Центр управления пассажирскими перевозками также занят вопросом создания единого расписания движения городских автобусов, трамваев и троллейбусов.

— Единое расписание в настоящее время разрабатывается: всю необходимую информацию мы собираем и направляем в комитет транспорта, промышленности и связи города Волгограда. Оно нужно для того, чтобы оптимизировать работу всего общественного транспорта в городе Волгограде, чтобы не было больших интервалов и автобусы не ходили друг за другом, а следовали четкому расписанию, — сообщил Александр Редькин.

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