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14:03 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Жители трех улиц Ленинского района Воронежа остались без воды

Аварийные службы меняют задвижку на трубопроводе.

Жители улиц Краснознаменная, Чапаева и переулка Вишневый остались без воды днем среды, 12 апреля. Аварийные службы меняют задвижку на трубопроводе в районе дома № 153 на Краснознаменной, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в системе-112.

Как пояснили диспетчеры системы-112, без воды остались жители частного сектора по улице Краснознаменная и дома с 105 до 171 дома, жители переулка Вишневый и жители частного сектора на Чапаева.

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