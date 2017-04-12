Жители трех улиц Ленинского района Воронежа остались без воды

Жители улиц Краснознаменная, Чапаева и переулка Вишневый остались без воды днем среды, 12 апреля. Аварийные службы меняют задвижку на трубопроводе в районе дома № 153 на Краснознаменной, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в системе-112.

Как пояснили диспетчеры системы-112, без воды остались жители частного сектора по улице Краснознаменная и дома с 105 до 171 дома, жители переулка Вишневый и жители частного сектора на Чапаева.