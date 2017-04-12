Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не сдержал слез на «Минуте славы»
10 «глупых» вопросов о раке
Покупатель отсудил двойную стоимость дома у застройщика
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полетеРассказ о нештатных ситуациях, которые могли привести к гибели Юрия Гагарина в ходе его миссии на орбиту
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
Путин «планирует начать войну» - СМИ
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
"Очень красивая": Тарасов оценил фото Бузовой в бикини
"Массовое убийство у вас дома": Собчак - Путину
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10Уйгурская проблема Китая
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
12США нанесли ракетный удар по Сирии
13:53 (мск), источник: НТА-Приволжье

Карантин по бешенству установлен в селе Асташиха Лысковского района Нижегородской области

За январь — февраль 2017 года в Нижегородской области зафиксировано более 260 случаев укусов дикими и безнадзорными животными.

Карантин по бешенству установлен в селе Асташиха Лысковского района Нижегородской области. Как говорится в указе, подписанном губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым, карантин в селе установлен до 9 июня 2017 года.

При этом эпизоотическим очагом по бешенству считается территория личного подсобного хозяйства Салтыкова О. Н. в селе Асташиха Лысковского района.

Согласно тексту указа, в угрожаемую зону по бешенству также вошли следующие населенные пункты района: деревня Владимировка, село Саурово, село Белозериха, поселок Красновидово, поселок Крестьянка, деревня Коноплянка.

На период действия карантина на территории неблагополучного пункта запрещено проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак; торговля животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта и реализация сырого молока.

Ранее сообщалось, что за январь — февраль 2017 года в Нижегородской области зафиксировано более 260 случаев укусов дикими и безнадзорными животными.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин констатировал деградацию доверия в отношениях России и США
Захарова пожаловалась на устроенный журналистами из США «базар»
Скончался еще один пострадавший при теракте в Петербурге
ЕР рекомендовала отозвать закон о праве полиции стрелять в толпе
Казахстан откажется от кириллицы и перейдет на латиницу
Суд оставил в силе арест Никиты Белых
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полете
Спорт
Кубок Гагарина: почему преимущество «Магнитки» — выгода для СКА СКА как будто все спланировал: начало серии и возможный решающий матч финала - в Магнитогорске, а польза есть и для петербуржцев
Авто
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка Toyota FT-4X. Пожалуй, это самый яркий автомобиль всего автосалона в Нью-Йорке. Признаться, от «Тойоты», которая имеет в общем-то консервативный имидж, не ожидаешь настолько смелого проекта
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
В Петербурге подешевело вторичное жилье
Жилье в России подешевело на 6 тысяч за кв. метр
Эксперты нашли самую дешевую съемную квартиру в России
Покупатель отсудил двойную стоимость дома у застройщика
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство Актер поделился плюсами и минусами позднего отцовства.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь