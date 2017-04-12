Карантин по бешенству установлен в селе Асташиха Лысковского района Нижегородской области. Как говорится в указе, подписанном губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым, карантин в селе установлен до 9 июня 2017 года.

При этом эпизоотическим очагом по бешенству считается территория личного подсобного хозяйства Салтыкова О. Н. в селе Асташиха Лысковского района.

Согласно тексту указа, в угрожаемую зону по бешенству также вошли следующие населенные пункты района: деревня Владимировка, село Саурово, село Белозериха, поселок Красновидово, поселок Крестьянка, деревня Коноплянка.

На период действия карантина на территории неблагополучного пункта запрещено проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак; торговля животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта и реализация сырого молока.

Ранее сообщалось, что за январь — февраль 2017 года в Нижегородской области зафиксировано более 260 случаев укусов дикими и безнадзорными животными.