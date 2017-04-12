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13:59 (мск), источник: Вести Иркутск

Посевная стартовала в Иркутской области

В День космонавтики думать не только о небе. В Иркутской области готовятся к началу посевной. Намного раньше обычного. Почему для земледельцев главное — удержать воду?

Весна в этом году выдалась дружная и ранняя. Она пришла на две недели раньше срока. Так что аграриям приходится прямо на ходу корректировать подготовку и начало посевной кампании.

Начинать работы в полях раньше остальных — фирменный стиль «Большееланского». Однако так рано к посевной ещё не приступали. Было один раз, лет тридцать назад, и тоже в День космонавтики — вспоминает директор Виталий Шадрин:

— День космонавтики. Сказали, как Гагарин — поехали! Гагарин поехал, и мы поехали!

Сегодня первый, пробный выход в поле. Он и покажет, готова ли земля принять семена. Зерновым ещё не время, оно подойдёт через пару недель. А вот для посева трав на корм скоту — возможно, самое то. Для хозяйства с его огромным стадом это более чем актуально. Упустить сроки нельзя. Главный агроном Владимир Романовский землю разве что на зуб не пробует.

— Посев пробный, он что показал?

— Он показал, что надо работать, смотреть, чтобы не упустить влагу. Начинаем сеять зелёный конвейер. Мы привязаны к животноводству. Ну, а дальше пойдут зерновые, кукуруза, — говорит главный агроном хозяйства Владимир Романовский.

Во всех хозяйствах области к посевной — готовность номер один. Плановое задание выше прошлогоднего, предстоит собрать 792 тысячи тонн зерна. Так что на счету каждый день.

— Мы собрали учёных ведущих, агрономов. Они все в один голос сказали — немедленно надо выходить в поле, задерживать влагу. Если мы эту влагу потеряем, то мы в этом году урожай не получим. А нам урожай очень нужен, — говорит первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Александр Кириленко.

И зависит он не только от погоды. Она-то как раз, по прогнозам синоптиков, в апреле будет для аграриев благоприятной.

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