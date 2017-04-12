Уральские ученые запатентовали аппарат для лечения депрессии
Ученые УрФУ представили аппарат для лечения
Ученые УрФУ представили аппарат для лечения
— Из 192 проектов, допущенных к конкурсу, наш вошел в число 30 полуфиналистов и занял третье место, — говорит директор Центра неинвазивной биоинженерии Евгений Кубланов.
По его словам, в России уже получено два патента по тематике проекта, несколько заявок на изобретение находятся в стадии оформления.
Аппарат позволяет врачам установить индивидуальные параметры настройки для каждого пациента. Также нейроэлектростимулятор отвечает требованиям персонализированной медицины, поэтому пациент сможет лечиться не только в больнице под наблюдением врачей, но и у себя дома.
— У лечащего врача остается полный контроль над процессом: ему нужно записать в специальную
Устройство состоит из двух частей. Первая — сам аппарат, который формирует систему
Кстати.
По данным Всемирной организации здравоохранения, от депрессии страдает более 300 миллионов человек во всем мире. Ежегодно жертвами заболевания становятся 800 тысяч человек. Несмотря на то, что эффективные методы лечения депрессии известны, только менее половины больных людей проходят терапию.