Уральские ученые запатентовали аппарат для лечения депрессии

— Из 192 проектов, допущенных к конкурсу, наш вошел в число 30 полуфиналистов и занял третье место, — говорит директор Центра неинвазивной биоинженерии Евгений Кубланов.

По его словам, в России уже получено два патента по тематике проекта, несколько заявок на изобретение находятся в стадии оформления.

Аппарат позволяет врачам установить индивидуальные параметры настройки для каждого пациента. Также нейроэлектростимулятор отвечает требованиям персонализированной медицины, поэтому пациент сможет лечиться не только в больнице под наблюдением врачей, но и у себя дома.

— У лечащего врача остается полный контроль над процессом: ему нужно записать в специальную флеш-память данные пациента (номер истории болезни) и информацию о лечении (основные клинические данные, количество процедур, структура и параметры поля импульсов тока и так далее). После этого пациент может проводить процедуры в домашних условиях, — сообщает пресс-служба Уральского федерального университета.

Устройство состоит из двух частей. Первая — сам аппарат, который формирует систему пространственно-распределенных импульсов тока, воздействующих на проводящие нервные пути шеи. Вторая обеспечивает ввод данных и создана на базе смартфона.

Кстати.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от депрессии страдает более 300 миллионов человек во всем мире. Ежегодно жертвами заболевания становятся 800 тысяч человек. Несмотря на то, что эффективные методы лечения депрессии известны, только менее половины больных людей проходят терапию.