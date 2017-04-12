Приставы избавили омича от навязчивых коллекторов

Омские приставы помогли омичу избавиться от навязчивых звонков коллекторов. Как сообщает пресс-служба УФССП по Омской области, коллекторы донимали семью потерпевшего, приняв его за поручителя по кредиту, якобы знакомого ему человека. Сам Владимир Р. уверяет, что никогда поручителем не становился, что не мешало кредиторам настойчиво продолжать звонить ему по домашнему телефону.

Омичу пришлось обратиться в местное управление судебных приставов, которые, проверив сведения, направили банку-кредитору официальное сообщение о непричастности гражданина к взыскиваемому долгу. В итоге сотрудники кредитной организации удалили из базы должников телефон Владимира Р.

При этом в ведомстве напоминают, что после вступления в силу Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» с нового года в управлении был создан отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности. К тому же ведомство обязано реагировать на незаконные действиями представителей коллекторских агентств. Так, кредиторам и третьим лицам разрешается звонить должникам не чаще одного раза в сутки не более двух раз в неделю в период с 8 утра до 22 часов в рабочие дни. Допустимы и личные визиты представителей кредитора по адресу проживания должника не чаще одного раза в неделю.