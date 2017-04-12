Приставы избавили омича от навязчивых коллекторов
Кредиторы звонили потерпевшему на протяжении целого года.
Кредиторы звонили потерпевшему на протяжении целого года.
Омские приставы помогли омичу избавиться от навязчивых звонков коллекторов. Как сообщает
Омичу пришлось обратиться в местное управление судебных приставов, которые, проверив сведения, направили
При этом в ведомстве напоминают, что после вступления в силу Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» с нового года в управлении был создан отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности. К тому же ведомство обязано реагировать на незаконные действиями представителей коллекторских агентств. Так, кредиторам и третьим лицам разрешается звонить должникам не чаще одного раза в сутки не более двух раз в неделю в период с 8 утра до 22 часов в рабочие дни. Допустимы и личные визиты представителей кредитора по адресу проживания должника не чаще одного раза в неделю.